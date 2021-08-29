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وسط تحذيرات من هجمات.. "طالبان" تنشر عناصر إضافية في محيط مطار كابول

واشنطن لا تستبعد شن ضربات مستقبلية على قادة "داعش"

ذكرت وكالة أسوشيتد برس، اليوم (السبت)، أن حركة طالبان نشرت قوات إضافية في محيط مطار كابول، وسط تحذيرات من هجمات إضافية، عقب التفجيرين الانتحاريين، اللذين أوديا بحياة أكثر من 140 شخصاً، من بينهم 13 جندياً أميركياً، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي عن تبنيهما.

في سياق ذي صلة، نقلت "رويترز" عن مسؤول أميركي، اليوم، أن هدف ضربة أمس بطائرة مسيرة في أفغانستان، لم يكن على الأرجح مسؤولاً رفيعاً في "داعش"، ومن غير المستبعد القيام بعمليات في المستقبل.

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وسط تحذيرات من هجمات.. "طالبان" تنشر عناصر إضافية في محيط مطار كابول
سبق

ذكرت وكالة أسوشيتد برس، اليوم (السبت)، أن حركة طالبان نشرت قوات إضافية في محيط مطار كابول، وسط تحذيرات من هجمات إضافية، عقب التفجيرين الانتحاريين، اللذين أوديا بحياة أكثر من 140 شخصاً، من بينهم 13 جندياً أميركياً، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي عن تبنيهما.

في سياق ذي صلة، نقلت "رويترز" عن مسؤول أميركي، اليوم، أن هدف ضربة أمس بطائرة مسيرة في أفغانستان، لم يكن على الأرجح مسؤولاً رفيعاً في "داعش"، ومن غير المستبعد القيام بعمليات في المستقبل.

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
06:15 PM

وسط تحذيرات من هجمات.. "طالبان" تنشر عناصر إضافية في محيط مطار كابول

واشنطن لا تستبعد شن ضربات مستقبلية على قادة "داعش"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وكالة أسوشيتد برس، اليوم (السبت)، أن حركة طالبان نشرت قوات إضافية في محيط مطار كابول، وسط تحذيرات من هجمات إضافية، عقب التفجيرين الانتحاريين، اللذين أوديا بحياة أكثر من 140 شخصاً، من بينهم 13 جندياً أميركياً، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي عن تبنيهما.

في سياق ذي صلة، نقلت "رويترز" عن مسؤول أميركي، اليوم، أن هدف ضربة أمس بطائرة مسيرة في أفغانستان، لم يكن على الأرجح مسؤولاً رفيعاً في "داعش"، ومن غير المستبعد القيام بعمليات في المستقبل.

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