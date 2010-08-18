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سفارة المملكة في فرنسا تدعو للحذر من حرائق غابات "le Var"

طالبت باتباع التعليمات وفي حال أي طارئ أو استفسار الاتصال بها

دعت سفارة المملكة في فرنسا المواطنين الموجودين في جنوب البلاد إلى الحيطة والحذر جراء حرائق الغابات.

وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": تأمل السفارة من المواطنين الكرام الموجودين بمنطقة جنوب فرنسا أخذ الحيطة والحذر حيال الحرائق التي تشهدها غابات منطقة le Var، واتباع التعليمات التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن.

وأضافت: لأي طارئ أو استفسار الاتصال بالسفارة على الأرقام التالية:

0033156794000

0033626238195

0033673656324

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سفارة المملكة في فرنسا تدعو للحذر من حرائق غابات "le Var"
سبق

دعت سفارة المملكة في فرنسا المواطنين الموجودين في جنوب البلاد إلى الحيطة والحذر جراء حرائق الغابات.

وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": تأمل السفارة من المواطنين الكرام الموجودين بمنطقة جنوب فرنسا أخذ الحيطة والحذر حيال الحرائق التي تشهدها غابات منطقة le Var، واتباع التعليمات التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن.

وأضافت: لأي طارئ أو استفسار الاتصال بالسفارة على الأرقام التالية:

0033156794000

0033626238195

0033673656324

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
03:20 PM

سفارة المملكة في فرنسا تدعو للحذر من حرائق غابات "le Var"

طالبت باتباع التعليمات وفي حال أي طارئ أو استفسار الاتصال بها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
268

دعت سفارة المملكة في فرنسا المواطنين الموجودين في جنوب البلاد إلى الحيطة والحذر جراء حرائق الغابات.

وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": تأمل السفارة من المواطنين الكرام الموجودين بمنطقة جنوب فرنسا أخذ الحيطة والحذر حيال الحرائق التي تشهدها غابات منطقة le Var، واتباع التعليمات التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن.

وأضافت: لأي طارئ أو استفسار الاتصال بالسفارة على الأرقام التالية:

0033156794000

0033626238195

0033673656324

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