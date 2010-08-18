وأضافت: لأي طارئ أو استفسار الاتصال بالسفارة على الأرقام التالية:

وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": تأمل السفارة من المواطنين الكرام الموجودين بمنطقة جنوب فرنسا أخذ الحيطة والحذر حيال الحرائق التي تشهدها غابات منطقة le Var، واتباع التعليمات التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن.

دعت سفارة المملكة في فرنسا المواطنين الموجودين في جنوب البلاد إلى الحيطة والحذر جراء حرائق الغابات.

سفارة المملكة في فرنسا تدعو للحذر من حرائق غابات "le Var" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-18 دعت سفارة المملكة في فرنسا المواطنين الموجودين في جنوب البلاد إلى الحيطة والحذر جراء حرائق الغابات. وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": تأمل السفارة من المواطنين الكرام الموجودين بمنطقة جنوب فرنسا أخذ الحيطة والحذر حيال الحرائق التي تشهدها غابات منطقة le Var، واتباع التعليمات التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن. وأضافت: لأي طارئ أو استفسار الاتصال بالسفارة على الأرقام التالية: 0033156794000 0033626238195 0033673656324

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 03:20 PM

سفارة المملكة في فرنسا تدعو للحذر من حرائق غابات "le Var" طالبت باتباع التعليمات وفي حال أي طارئ أو استفسار الاتصال بها





A A A





0 مشاركة

دعت سفارة المملكة في فرنسا المواطنين الموجودين في جنوب البلاد إلى الحيطة والحذر جراء حرائق الغابات.

وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": تأمل السفارة من المواطنين الكرام الموجودين بمنطقة جنوب فرنسا أخذ الحيطة والحذر حيال الحرائق التي تشهدها غابات منطقة le Var، واتباع التعليمات التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن.

وأضافت: لأي طارئ أو استفسار الاتصال بالسفارة على الأرقام التالية:

0033156794000

0033626238195

0033673656324