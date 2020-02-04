النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ريان" عِبرة في "شروط البقاء" .. رد فلسطيني يفضح أكاذيب أبواق "الجزيرة" عن السعودية

باع ضميره من أجل حفنة مال مثلما باع والده "سمسار العقار" أراضي مواطني بلاده لليهود

"المُنحطّون في حاجة إلى الكذب، إنه أحد شروط بقائهم".. عندما كتب الفيلسوف الألماني "نيتشه" هذه الحكمة الشهيرة منذ قرن ونصف، كان يعلم أن ثمة منحطين يعتقدون أن بقاءهم مرتبط بالكذب والخديعة لا غير ليكسبوا ثناء أولياء نعمتهم غير مبالين بالمبادئ أو ما سيقوله التاريخ يوماً عن انحطاطهم الأخلاقي.

هذه المقولة تمثلت واقعاً في التغريدات التي يبثها بعضٌ من منحطي قناة الجزيرة الإخبارية، وعلى رأسهم الإعلامي الفلسطيني "جمال ريان" الذي باع ضميره من أجل حفنة مال، مثلما باع والده "سمسار العقار" عشرات الأراضي الفلسطينية لليهود في القرن الماضي.

جمال "رأيان" كما سمّاه الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد، استمات خلال الأيام الماضية في محاولة إلصاق "صفقة القرن" بالمملكة والإمارات ومصر، دون أن يقدم أي دليل دامغ تجاه تلك الأكاذيب، وتجاهل التطبيع الإسرائيلي القطري، وحجم التبادل الاقتصادي الضخم بين تركيا وإسرائيل، الذي يعد الأكبر بين الدول الإسلامية، ليطبق فعلياً نظرية "نيتشه" عن المنحطين الراغبين في البقاء!

الإعلامي الفلسطيني تجاهل وقفات المملكة الممتدة للشعب الفلسطيني منذ بداية قضيته حتى أمس، عندما استضافت منظمة المؤتمر الإسلامي، وأعلنت دون تردّد أن موقفها مع القيادة والشعب الفلسطيني رغم ما تلوكه أفواه بعض المنحطين منهم تجاه المملكة.

"جمال ريان"؛ مذيع الأخبار في قناة الجزيرة القطرية، تجاوز الكذب إلى تشجيع الأعمال الارهابية عندما دعا الفلسطينيين إلى تشكيل فرق اغتيالات لرموز الدول العربية التي ذكرها في تغريدته، قبل أن يعود إلى مسح تغريدته خوفاً من تبعاتها القانونية.

هذا الانحطاط الأخلاقي والأكاذيب من أجل البقاء التي يمارسها "رأيان"، حملت بعدها ردود أفعال ضخمة من مغرّدين استهجنوا أكاذيبه وذكّروه بمواقف المملكة مع دولته، ووقفاتها السياسية والاقتصادية المتنوعة، وكان مسك ختام تلك الردود المُلجمة ما قاله وزير خارجية فلسطين رياض المالكي؛ رداً على سؤال مذيع قناة العربية "خالد مدخلي"؛ بخصوص هذا الهجوم على مواقف المملكة تجاه فلسطين: "نحن لا ننظر لهذه النتوءات الخارجة، نحن ننظر لموقف القيادة السعودية ونؤكد أن العلاقة معهم قوية ومتينة وصلبة بوجود الملك، وولي عهده، وهي ضمانة لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني".

قناة الجزيرة جمال ريان الأراضي الفلسطينية فلسطين

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ريان" عِبرة في "شروط البقاء" .. رد فلسطيني يفضح أكاذيب أبواق "الجزيرة" عن السعودية
سبق

"المُنحطّون في حاجة إلى الكذب، إنه أحد شروط بقائهم".. عندما كتب الفيلسوف الألماني "نيتشه" هذه الحكمة الشهيرة منذ قرن ونصف، كان يعلم أن ثمة منحطين يعتقدون أن بقاءهم مرتبط بالكذب والخديعة لا غير ليكسبوا ثناء أولياء نعمتهم غير مبالين بالمبادئ أو ما سيقوله التاريخ يوماً عن انحطاطهم الأخلاقي.

هذه المقولة تمثلت واقعاً في التغريدات التي يبثها بعضٌ من منحطي قناة الجزيرة الإخبارية، وعلى رأسهم الإعلامي الفلسطيني "جمال ريان" الذي باع ضميره من أجل حفنة مال، مثلما باع والده "سمسار العقار" عشرات الأراضي الفلسطينية لليهود في القرن الماضي.

جمال "رأيان" كما سمّاه الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد، استمات خلال الأيام الماضية في محاولة إلصاق "صفقة القرن" بالمملكة والإمارات ومصر، دون أن يقدم أي دليل دامغ تجاه تلك الأكاذيب، وتجاهل التطبيع الإسرائيلي القطري، وحجم التبادل الاقتصادي الضخم بين تركيا وإسرائيل، الذي يعد الأكبر بين الدول الإسلامية، ليطبق فعلياً نظرية "نيتشه" عن المنحطين الراغبين في البقاء!

الإعلامي الفلسطيني تجاهل وقفات المملكة الممتدة للشعب الفلسطيني منذ بداية قضيته حتى أمس، عندما استضافت منظمة المؤتمر الإسلامي، وأعلنت دون تردّد أن موقفها مع القيادة والشعب الفلسطيني رغم ما تلوكه أفواه بعض المنحطين منهم تجاه المملكة.

"جمال ريان"؛ مذيع الأخبار في قناة الجزيرة القطرية، تجاوز الكذب إلى تشجيع الأعمال الارهابية عندما دعا الفلسطينيين إلى تشكيل فرق اغتيالات لرموز الدول العربية التي ذكرها في تغريدته، قبل أن يعود إلى مسح تغريدته خوفاً من تبعاتها القانونية.

هذا الانحطاط الأخلاقي والأكاذيب من أجل البقاء التي يمارسها "رأيان"، حملت بعدها ردود أفعال ضخمة من مغرّدين استهجنوا أكاذيبه وذكّروه بمواقف المملكة مع دولته، ووقفاتها السياسية والاقتصادية المتنوعة، وكان مسك ختام تلك الردود المُلجمة ما قاله وزير خارجية فلسطين رياض المالكي؛ رداً على سؤال مذيع قناة العربية "خالد مدخلي"؛ بخصوص هذا الهجوم على مواقف المملكة تجاه فلسطين: "نحن لا ننظر لهذه النتوءات الخارجة، نحن ننظر لموقف القيادة السعودية ونؤكد أن العلاقة معهم قوية ومتينة وصلبة بوجود الملك، وولي عهده، وهي ضمانة لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني".

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
11:12 AM

"ريان" عِبرة في "شروط البقاء" .. رد فلسطيني يفضح أكاذيب أبواق "الجزيرة" عن السعودية

باع ضميره من أجل حفنة مال مثلما باع والده "سمسار العقار" أراضي مواطني بلاده لليهود

A A A
محمد حضاض - جدة
1
3,731

"المُنحطّون في حاجة إلى الكذب، إنه أحد شروط بقائهم".. عندما كتب الفيلسوف الألماني "نيتشه" هذه الحكمة الشهيرة منذ قرن ونصف، كان يعلم أن ثمة منحطين يعتقدون أن بقاءهم مرتبط بالكذب والخديعة لا غير ليكسبوا ثناء أولياء نعمتهم غير مبالين بالمبادئ أو ما سيقوله التاريخ يوماً عن انحطاطهم الأخلاقي.

هذه المقولة تمثلت واقعاً في التغريدات التي يبثها بعضٌ من منحطي قناة الجزيرة الإخبارية، وعلى رأسهم الإعلامي الفلسطيني "جمال ريان" الذي باع ضميره من أجل حفنة مال، مثلما باع والده "سمسار العقار" عشرات الأراضي الفلسطينية لليهود في القرن الماضي.

جمال "رأيان" كما سمّاه الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد، استمات خلال الأيام الماضية في محاولة إلصاق "صفقة القرن" بالمملكة والإمارات ومصر، دون أن يقدم أي دليل دامغ تجاه تلك الأكاذيب، وتجاهل التطبيع الإسرائيلي القطري، وحجم التبادل الاقتصادي الضخم بين تركيا وإسرائيل، الذي يعد الأكبر بين الدول الإسلامية، ليطبق فعلياً نظرية "نيتشه" عن المنحطين الراغبين في البقاء!

الإعلامي الفلسطيني تجاهل وقفات المملكة الممتدة للشعب الفلسطيني منذ بداية قضيته حتى أمس، عندما استضافت منظمة المؤتمر الإسلامي، وأعلنت دون تردّد أن موقفها مع القيادة والشعب الفلسطيني رغم ما تلوكه أفواه بعض المنحطين منهم تجاه المملكة.

"جمال ريان"؛ مذيع الأخبار في قناة الجزيرة القطرية، تجاوز الكذب إلى تشجيع الأعمال الارهابية عندما دعا الفلسطينيين إلى تشكيل فرق اغتيالات لرموز الدول العربية التي ذكرها في تغريدته، قبل أن يعود إلى مسح تغريدته خوفاً من تبعاتها القانونية.

هذا الانحطاط الأخلاقي والأكاذيب من أجل البقاء التي يمارسها "رأيان"، حملت بعدها ردود أفعال ضخمة من مغرّدين استهجنوا أكاذيبه وذكّروه بمواقف المملكة مع دولته، ووقفاتها السياسية والاقتصادية المتنوعة، وكان مسك ختام تلك الردود المُلجمة ما قاله وزير خارجية فلسطين رياض المالكي؛ رداً على سؤال مذيع قناة العربية "خالد مدخلي"؛ بخصوص هذا الهجوم على مواقف المملكة تجاه فلسطين: "نحن لا ننظر لهذه النتوءات الخارجة، نحن ننظر لموقف القيادة السعودية ونؤكد أن العلاقة معهم قوية ومتينة وصلبة بوجود الملك، وولي عهده، وهي ضمانة لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,298
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,706
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,856
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,444

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة