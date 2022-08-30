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في نسختها الـ13.. يزيد الراجحي يفوز بمنصة بطولة العالم في بولندا

تألّف السباق من مرحلتين بلغ مجموع مسافتيهما 770 كلم في ثلاث أيام

أنهى سفير رياضة المحركات السعودية يزيد الراجحي غمار منافسات النسخة 13 من باها بولندا، وهو الظهور الأول له في الرالي البولندي، سابع جولات كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة "الكروس كانتري باها" من الـ FiA في المركز الثاني بعد أن قدّم البطل السعودي لافتاً ومتزناً بتوقيت إجمالي قدره 5:03:44 أمام أقرب منافسيه، صاحب الأرض البولندي كريستوف هولوزيتش في منافسة مثيرة على متن سيارة تويوتا هايلوكس على المسارات الموحلة التي تسببتها الأمطار الغزيرة في اليوم الأخير.

وتألف السباق من مرحلتين بلغ مجموع مسافتيهما 770 كلم في ثلاث أيام مقسمة إلى سبعة أقسام انتقائية خاضعة للسرعة بمسافتها 412 كلم، حيث اتسمت المسارات البولندية بالتضاريس المختلفة والطقس الماطر عن أخواتها في المجر وإسبانيا ضمن الجولات الأوربية للراليات الصحراوية الباها.

وتمكّن أيقونة رياضة المحركات السعودية، "الراجحي" مع ملاحه الإيرلندي مايكل أور في التغلب على الظروف المناخية التي واجهتهما في الأراضي الطينية الزلقة، مما جعل القيادة عليها صعبة وخطرة على المشتركين، ولكن سرعان ما اشتدت المنافسة بين أصحاب الأرض و"الراجحي" مما رفع سقف التحدي والإثارة.

وقد فاز فريقنا بأربعة منصات تتويج لهذا الموسم ضمن كأس العالم للراليات الصحراوية "للكروس كانتري باها"، إذ كانت جولة بولندا الثالثة على التوالي.

ووجّه "الراجحي" شكره الخاص للشريك الاستراتيجي والوكيل الحصري لشركة "تويوتا" اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية، شركة عبداللطيف جميل للسيارات على دعمهم ورعايتهم له في مشاركاته في الراليات العالمية والإقليمية.

وأعرب سفير رياضة المحركات السعودية يزيد الراجحي عن شعوره: "كانت هذه المرة الأولى التي أشارك في باها بولندا، ومن الصعب القدوم إلى هنا للمرة الأولى، ومعرفة طبيعة المسارات، لم أتوقع أبداً أنها ستكون بهذا التحدي الكبير، فقد امتلكنا الثقة الكافية بسيارتنا في جميع المراحل التي خضناها أنا ومايكل سوياً وهي ما جعلنا أن ننهي الرالي في المركز الثاني".

"كانت السيارة زلقة جداً من كل الجهات، ولم نستطع التحكم بها، مما جعلنا نختبر ظروفاً مناخية جديدة على متن سيارتنا تويوتا هايلوكس لأول مرة وسط غابات بولندا، وأنا سعيد بالنتائج التي أنهيناها هناك، متحمس للغاية لآخر راليين في أوروبا من روزنامة الكروس كانتري باها".

وقال مايكل أور مساعد بطل الراليات السعودي الراجحي: "بالنسبة لنا، كانت بمثابة الفوز لنا؛ لأن منافسة صاحب الأرض كريستوف والفوز بأرضه كانت بالمستحلة كما صرح ذلك بنفسه. كان سباقاً رائعاً وأداء السيارة كانت أكثر من رائعة ولم نخطئ".

"أنا حقاً متحمس للغاية لباها إيطاليا، فبالطبع سنضغط بأقصى قدر ممكن لكي نفوز به".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في نسختها الـ13.. يزيد الراجحي يفوز بمنصة بطولة العالم في بولندا
سبق

أنهى سفير رياضة المحركات السعودية يزيد الراجحي غمار منافسات النسخة 13 من باها بولندا، وهو الظهور الأول له في الرالي البولندي، سابع جولات كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة "الكروس كانتري باها" من الـ FiA في المركز الثاني بعد أن قدّم البطل السعودي لافتاً ومتزناً بتوقيت إجمالي قدره 5:03:44 أمام أقرب منافسيه، صاحب الأرض البولندي كريستوف هولوزيتش في منافسة مثيرة على متن سيارة تويوتا هايلوكس على المسارات الموحلة التي تسببتها الأمطار الغزيرة في اليوم الأخير.

وتألف السباق من مرحلتين بلغ مجموع مسافتيهما 770 كلم في ثلاث أيام مقسمة إلى سبعة أقسام انتقائية خاضعة للسرعة بمسافتها 412 كلم، حيث اتسمت المسارات البولندية بالتضاريس المختلفة والطقس الماطر عن أخواتها في المجر وإسبانيا ضمن الجولات الأوربية للراليات الصحراوية الباها.

وتمكّن أيقونة رياضة المحركات السعودية، "الراجحي" مع ملاحه الإيرلندي مايكل أور في التغلب على الظروف المناخية التي واجهتهما في الأراضي الطينية الزلقة، مما جعل القيادة عليها صعبة وخطرة على المشتركين، ولكن سرعان ما اشتدت المنافسة بين أصحاب الأرض و"الراجحي" مما رفع سقف التحدي والإثارة.

وقد فاز فريقنا بأربعة منصات تتويج لهذا الموسم ضمن كأس العالم للراليات الصحراوية "للكروس كانتري باها"، إذ كانت جولة بولندا الثالثة على التوالي.

ووجّه "الراجحي" شكره الخاص للشريك الاستراتيجي والوكيل الحصري لشركة "تويوتا" اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية، شركة عبداللطيف جميل للسيارات على دعمهم ورعايتهم له في مشاركاته في الراليات العالمية والإقليمية.

وأعرب سفير رياضة المحركات السعودية يزيد الراجحي عن شعوره: "كانت هذه المرة الأولى التي أشارك في باها بولندا، ومن الصعب القدوم إلى هنا للمرة الأولى، ومعرفة طبيعة المسارات، لم أتوقع أبداً أنها ستكون بهذا التحدي الكبير، فقد امتلكنا الثقة الكافية بسيارتنا في جميع المراحل التي خضناها أنا ومايكل سوياً وهي ما جعلنا أن ننهي الرالي في المركز الثاني".

"كانت السيارة زلقة جداً من كل الجهات، ولم نستطع التحكم بها، مما جعلنا نختبر ظروفاً مناخية جديدة على متن سيارتنا تويوتا هايلوكس لأول مرة وسط غابات بولندا، وأنا سعيد بالنتائج التي أنهيناها هناك، متحمس للغاية لآخر راليين في أوروبا من روزنامة الكروس كانتري باها".

وقال مايكل أور مساعد بطل الراليات السعودي الراجحي: "بالنسبة لنا، كانت بمثابة الفوز لنا؛ لأن منافسة صاحب الأرض كريستوف والفوز بأرضه كانت بالمستحلة كما صرح ذلك بنفسه. كان سباقاً رائعاً وأداء السيارة كانت أكثر من رائعة ولم نخطئ".

"أنا حقاً متحمس للغاية لباها إيطاليا، فبالطبع سنضغط بأقصى قدر ممكن لكي نفوز به".

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
03:07 PM

في نسختها الـ13.. يزيد الراجحي يفوز بمنصة بطولة العالم في بولندا

تألّف السباق من مرحلتين بلغ مجموع مسافتيهما 770 كلم في ثلاث أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهى سفير رياضة المحركات السعودية يزيد الراجحي غمار منافسات النسخة 13 من باها بولندا، وهو الظهور الأول له في الرالي البولندي، سابع جولات كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة "الكروس كانتري باها" من الـ FiA في المركز الثاني بعد أن قدّم البطل السعودي لافتاً ومتزناً بتوقيت إجمالي قدره 5:03:44 أمام أقرب منافسيه، صاحب الأرض البولندي كريستوف هولوزيتش في منافسة مثيرة على متن سيارة تويوتا هايلوكس على المسارات الموحلة التي تسببتها الأمطار الغزيرة في اليوم الأخير.

وتألف السباق من مرحلتين بلغ مجموع مسافتيهما 770 كلم في ثلاث أيام مقسمة إلى سبعة أقسام انتقائية خاضعة للسرعة بمسافتها 412 كلم، حيث اتسمت المسارات البولندية بالتضاريس المختلفة والطقس الماطر عن أخواتها في المجر وإسبانيا ضمن الجولات الأوربية للراليات الصحراوية الباها.

وتمكّن أيقونة رياضة المحركات السعودية، "الراجحي" مع ملاحه الإيرلندي مايكل أور في التغلب على الظروف المناخية التي واجهتهما في الأراضي الطينية الزلقة، مما جعل القيادة عليها صعبة وخطرة على المشتركين، ولكن سرعان ما اشتدت المنافسة بين أصحاب الأرض و"الراجحي" مما رفع سقف التحدي والإثارة.

وقد فاز فريقنا بأربعة منصات تتويج لهذا الموسم ضمن كأس العالم للراليات الصحراوية "للكروس كانتري باها"، إذ كانت جولة بولندا الثالثة على التوالي.

ووجّه "الراجحي" شكره الخاص للشريك الاستراتيجي والوكيل الحصري لشركة "تويوتا" اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية، شركة عبداللطيف جميل للسيارات على دعمهم ورعايتهم له في مشاركاته في الراليات العالمية والإقليمية.

وأعرب سفير رياضة المحركات السعودية يزيد الراجحي عن شعوره: "كانت هذه المرة الأولى التي أشارك في باها بولندا، ومن الصعب القدوم إلى هنا للمرة الأولى، ومعرفة طبيعة المسارات، لم أتوقع أبداً أنها ستكون بهذا التحدي الكبير، فقد امتلكنا الثقة الكافية بسيارتنا في جميع المراحل التي خضناها أنا ومايكل سوياً وهي ما جعلنا أن ننهي الرالي في المركز الثاني".

"كانت السيارة زلقة جداً من كل الجهات، ولم نستطع التحكم بها، مما جعلنا نختبر ظروفاً مناخية جديدة على متن سيارتنا تويوتا هايلوكس لأول مرة وسط غابات بولندا، وأنا سعيد بالنتائج التي أنهيناها هناك، متحمس للغاية لآخر راليين في أوروبا من روزنامة الكروس كانتري باها".

وقال مايكل أور مساعد بطل الراليات السعودي الراجحي: "بالنسبة لنا، كانت بمثابة الفوز لنا؛ لأن منافسة صاحب الأرض كريستوف والفوز بأرضه كانت بالمستحلة كما صرح ذلك بنفسه. كان سباقاً رائعاً وأداء السيارة كانت أكثر من رائعة ولم نخطئ".

"أنا حقاً متحمس للغاية لباها إيطاليا، فبالطبع سنضغط بأقصى قدر ممكن لكي نفوز به".

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