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أمانة الباحة تُغلق 14 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية

خلال إجازة عيد الأضحى المبارك في الفترة من 7 - 14 من يوليو

أغلقت أمانة منطقة الباحة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، في الفترة من 7 - 14 من الشهر الحالي 14 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونفّذت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة 10846 جولة رقابية على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة، وذلك ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها الأمانة وبلديات المنطقة؛ لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في أسواق النفع العام والمطاعم والمطابخ والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحال الحلاقة والحلويات وما في حكمها، كما تضمنت الجولات الرقابية إصدار وتحرير 482 مخالفة للتدابير الاحترازية.

وذكر أمين منطقة الباحة، الدكتور علي بن محمد السواط، أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة.

وأكد أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق العقوبات كافة من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى.

ودعا "السواط"، المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.

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أمانة الباحة تُغلق 14 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية
سبق

أغلقت أمانة منطقة الباحة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، في الفترة من 7 - 14 من الشهر الحالي 14 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونفّذت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة 10846 جولة رقابية على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة، وذلك ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها الأمانة وبلديات المنطقة؛ لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في أسواق النفع العام والمطاعم والمطابخ والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحال الحلاقة والحلويات وما في حكمها، كما تضمنت الجولات الرقابية إصدار وتحرير 482 مخالفة للتدابير الاحترازية.

وذكر أمين منطقة الباحة، الدكتور علي بن محمد السواط، أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة.

وأكد أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق العقوبات كافة من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى.

ودعا "السواط"، المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
01:21 PM

أمانة الباحة تُغلق 14 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية

خلال إجازة عيد الأضحى المبارك في الفترة من 7 - 14 من يوليو

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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أغلقت أمانة منطقة الباحة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، في الفترة من 7 - 14 من الشهر الحالي 14 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونفّذت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة 10846 جولة رقابية على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة، وذلك ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها الأمانة وبلديات المنطقة؛ لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في أسواق النفع العام والمطاعم والمطابخ والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحال الحلاقة والحلويات وما في حكمها، كما تضمنت الجولات الرقابية إصدار وتحرير 482 مخالفة للتدابير الاحترازية.

وذكر أمين منطقة الباحة، الدكتور علي بن محمد السواط، أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة.

وأكد أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق العقوبات كافة من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى.

ودعا "السواط"، المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.

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