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تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير حتى الـ٧ مساءً

تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا عن تكوّن أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية على مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ٧ مساءً.

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تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير حتى الـ٧ مساءً
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا عن تكوّن أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية على مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ٧ مساءً.

10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
10:32 AM

تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير حتى الـ٧ مساءً

تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا عن تكوّن أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية على مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ٧ مساءً.

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