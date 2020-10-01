النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ترشيد" تُطلق المرحلة الأولى من استبدال إنارة شوارع تبوك

بوفر يصل إلى 70%.. و"الغريري" يكشف تفاصيل المشروع

دشّنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" مع أمانة منطقة تبوك، مشروع إعادة تأهيل مصابيح إنارة الشوارع في المنطقة؛ حيث تم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع استبدال المصابيح التقليدية بإضاءة الـLED ذات الكفاءة في الأداء والمرشدة للطاقة في كلٍّ من مدينة تبوك ومحافظتي أملج والوجه؛ حيث من المتوقع عند انتهاء المشروع تحقيق وفر في استهلاك الكهرباء يصل إلى 70%؛ وذلك من خلال إحلال المصابيح الحالية بالمصابيح المرشّدة.

وعن تفاصيل المشروع: ذكر العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد" وليد بن عبد الله الغريري، أن آلية العمل تبدأ من إجراء دراسات فنيّة على الشوارع الواقعة تحت أعمال كل مرحلة ومدينة؛ إذ تشمل هذه الدراسة المسوحات الميدانية متضمنة القياسات الفنية اللازمة لتحديد مستوى الإضاءة المناسب للشوارع، ومن ثم تطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان تحقيق مستويات الإضاءة المثلى.

ويتوقّع عند انتهاء هذه المرحلة من هذا المشروع تحقيق وفر قدره 81 مليون كليوواط ساعة من إجمالي الاستهلاك العام للكهرباء قبل بداية المشروع، كما يتوقع أيضاً أن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المرحلة تعادل تفادي 53 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة سنوياً؛ أي ما يساوي الأثر البيئي لزراعة حوالي 888 ألف شجرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ترشيد" تُطلق المرحلة الأولى من استبدال إنارة شوارع تبوك
سبق

دشّنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" مع أمانة منطقة تبوك، مشروع إعادة تأهيل مصابيح إنارة الشوارع في المنطقة؛ حيث تم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع استبدال المصابيح التقليدية بإضاءة الـLED ذات الكفاءة في الأداء والمرشدة للطاقة في كلٍّ من مدينة تبوك ومحافظتي أملج والوجه؛ حيث من المتوقع عند انتهاء المشروع تحقيق وفر في استهلاك الكهرباء يصل إلى 70%؛ وذلك من خلال إحلال المصابيح الحالية بالمصابيح المرشّدة.

وعن تفاصيل المشروع: ذكر العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد" وليد بن عبد الله الغريري، أن آلية العمل تبدأ من إجراء دراسات فنيّة على الشوارع الواقعة تحت أعمال كل مرحلة ومدينة؛ إذ تشمل هذه الدراسة المسوحات الميدانية متضمنة القياسات الفنية اللازمة لتحديد مستوى الإضاءة المناسب للشوارع، ومن ثم تطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان تحقيق مستويات الإضاءة المثلى.

ويتوقّع عند انتهاء هذه المرحلة من هذا المشروع تحقيق وفر قدره 81 مليون كليوواط ساعة من إجمالي الاستهلاك العام للكهرباء قبل بداية المشروع، كما يتوقع أيضاً أن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المرحلة تعادل تفادي 53 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة سنوياً؛ أي ما يساوي الأثر البيئي لزراعة حوالي 888 ألف شجرة.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
04:59 PM

"ترشيد" تُطلق المرحلة الأولى من استبدال إنارة شوارع تبوك

بوفر يصل إلى 70%.. و"الغريري" يكشف تفاصيل المشروع

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
0
152

دشّنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" مع أمانة منطقة تبوك، مشروع إعادة تأهيل مصابيح إنارة الشوارع في المنطقة؛ حيث تم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع استبدال المصابيح التقليدية بإضاءة الـLED ذات الكفاءة في الأداء والمرشدة للطاقة في كلٍّ من مدينة تبوك ومحافظتي أملج والوجه؛ حيث من المتوقع عند انتهاء المشروع تحقيق وفر في استهلاك الكهرباء يصل إلى 70%؛ وذلك من خلال إحلال المصابيح الحالية بالمصابيح المرشّدة.

وعن تفاصيل المشروع: ذكر العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد" وليد بن عبد الله الغريري، أن آلية العمل تبدأ من إجراء دراسات فنيّة على الشوارع الواقعة تحت أعمال كل مرحلة ومدينة؛ إذ تشمل هذه الدراسة المسوحات الميدانية متضمنة القياسات الفنية اللازمة لتحديد مستوى الإضاءة المناسب للشوارع، ومن ثم تطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان تحقيق مستويات الإضاءة المثلى.

ويتوقّع عند انتهاء هذه المرحلة من هذا المشروع تحقيق وفر قدره 81 مليون كليوواط ساعة من إجمالي الاستهلاك العام للكهرباء قبل بداية المشروع، كما يتوقع أيضاً أن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المرحلة تعادل تفادي 53 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة سنوياً؛ أي ما يساوي الأثر البيئي لزراعة حوالي 888 ألف شجرة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,518
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,213
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,311
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,008

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي
قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

غسان محمد عسيلان
بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ
دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

محمد الصيعري
تسعون عامًا من البناء والعطاء

تسعون عامًا من البناء والعطاء

صالح مطر الغامدي
كرفتة "المايسترو"

كرفتة "المايسترو"

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة