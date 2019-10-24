النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير مكة ونائبه يتسلمان التقرير الختامي للخطة التشغيلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

خلال موسم الحج بزيادة استهلاك البيانات بنسبة 27% مقارنة بالفترة نفسها من العام

تسلّم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، التقرير الختامي للخطة التشغيلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلال حج 1440هـ.

واشتمل التقرير الذي سلّمه لسموهما، مدير عام فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة سعد الشنبري، تفصيلاً عن مؤشرات أداء شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات خلال موسم الحج؛ إذ بلغ عدد المكالمات الصوتية 364 مليون مكالمة، فيما بلغ إجمالي استهلاك البيانات 38,9 ألف تيرابايت طيلة الموسم بزيادة 27 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ معدل استهلاك الفرد 352 ميجابايت متجاوزًا معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 180 ميجابت للمشترك، وبلغت سرعة تنزيل البيانات 44 ميجابايت في الثانية بزيادة تعادل ما نسبته 67 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واحتوى التقرير نبذة عن أعمال معالجة تداخلات الطيف الترددي في المشاعر المقدسة والحرم المكي الشريف، وإجراء المسح الفني الميداني للنطاقات الترددية المخصصة لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة حول الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمنافذ الرسمية لعبور الحجاج؛ لضمان عدم وجود تداخلات قد تؤثر على أداء وجودة خدمات الاتصالات، وعدم تأثر خدمات الاتصالات بالظروف الجوية المتغيرة أثناء الموسم، وسجل معدل البلاغات الواردة عن خدمات الاتصالات في هذا الموسم انخفاضًا بنسبة 22.7 %، فيما تمّ تنفيذ 121 جولة تفتيشية لمنافذ بيع مقدمي الخدمة للتأكد من التزامهم بالأنظمة والقوانين.

مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمير مكة ونائبه يتسلمان التقرير الختامي للخطة التشغيلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
سبق

تسلّم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، التقرير الختامي للخطة التشغيلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلال حج 1440هـ.

واشتمل التقرير الذي سلّمه لسموهما، مدير عام فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة سعد الشنبري، تفصيلاً عن مؤشرات أداء شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات خلال موسم الحج؛ إذ بلغ عدد المكالمات الصوتية 364 مليون مكالمة، فيما بلغ إجمالي استهلاك البيانات 38,9 ألف تيرابايت طيلة الموسم بزيادة 27 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ معدل استهلاك الفرد 352 ميجابايت متجاوزًا معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 180 ميجابت للمشترك، وبلغت سرعة تنزيل البيانات 44 ميجابايت في الثانية بزيادة تعادل ما نسبته 67 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واحتوى التقرير نبذة عن أعمال معالجة تداخلات الطيف الترددي في المشاعر المقدسة والحرم المكي الشريف، وإجراء المسح الفني الميداني للنطاقات الترددية المخصصة لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة حول الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمنافذ الرسمية لعبور الحجاج؛ لضمان عدم وجود تداخلات قد تؤثر على أداء وجودة خدمات الاتصالات، وعدم تأثر خدمات الاتصالات بالظروف الجوية المتغيرة أثناء الموسم، وسجل معدل البلاغات الواردة عن خدمات الاتصالات في هذا الموسم انخفاضًا بنسبة 22.7 %، فيما تمّ تنفيذ 121 جولة تفتيشية لمنافذ بيع مقدمي الخدمة للتأكد من التزامهم بالأنظمة والقوانين.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
11:06 PM

أمير مكة ونائبه يتسلمان التقرير الختامي للخطة التشغيلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

خلال موسم الحج بزيادة استهلاك البيانات بنسبة 27% مقارنة بالفترة نفسها من العام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
101

تسلّم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، التقرير الختامي للخطة التشغيلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلال حج 1440هـ.

واشتمل التقرير الذي سلّمه لسموهما، مدير عام فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة سعد الشنبري، تفصيلاً عن مؤشرات أداء شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات خلال موسم الحج؛ إذ بلغ عدد المكالمات الصوتية 364 مليون مكالمة، فيما بلغ إجمالي استهلاك البيانات 38,9 ألف تيرابايت طيلة الموسم بزيادة 27 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ معدل استهلاك الفرد 352 ميجابايت متجاوزًا معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 180 ميجابت للمشترك، وبلغت سرعة تنزيل البيانات 44 ميجابايت في الثانية بزيادة تعادل ما نسبته 67 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واحتوى التقرير نبذة عن أعمال معالجة تداخلات الطيف الترددي في المشاعر المقدسة والحرم المكي الشريف، وإجراء المسح الفني الميداني للنطاقات الترددية المخصصة لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة حول الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمنافذ الرسمية لعبور الحجاج؛ لضمان عدم وجود تداخلات قد تؤثر على أداء وجودة خدمات الاتصالات، وعدم تأثر خدمات الاتصالات بالظروف الجوية المتغيرة أثناء الموسم، وسجل معدل البلاغات الواردة عن خدمات الاتصالات في هذا الموسم انخفاضًا بنسبة 22.7 %، فيما تمّ تنفيذ 121 جولة تفتيشية لمنافذ بيع مقدمي الخدمة للتأكد من التزامهم بالأنظمة والقوانين.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,576
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,055
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,180
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,996

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة