أزمة "الإشراف الجزئي" تتفاعل بعد قرار إعادة تكليف البعض بالطائف

متضرّرون: أنهينا الإجراءات النظامية كافة والتعميم الوزاري بإيقافها مشكلة

تباينت ردود الأفعال حيال إيقاف إصدار قرارات الإشراف الجزئي بعدد من مكاتب التعليم التابعة لمحافظة الطائف بعد تجديد تكليف عدد من المكلفين مسبقاً بوحدة إشرافية بأحد القطاعات التعليمية بمحافظة الطائف.

وعلمت "سبق"، أن خطاباً وجّهه المشرف على القطاع التعليمي لـ "تعليم الطائف" في اليوم الرابع من الشهر الحالي متضمناً انتهاء فترة تكليف عدد ممّن تم تكليفهم بالإشراف الجزئي بنهاية الفصل الدراسي الأول وطالبهم بتجديد تكليفهم.

ووجّهت الإدارة باستمرارية تكليفهم على ألا يؤثر ذلك في عملهم داخل المدرسة، مما تسبب في سخط المتقدمين للإشراف الجزئي بمكاتب التعليم بمحافظة الطائف منذ بداية العام، متسائلين لماذا لم يتم صدور قرار مماثل لمَن تقدم بطلب الإشراف الجزئي منذ الفصل الدراسي الأول رغم الانتهاء من الإجراءات النظامية كافة ولم يتبق سوى توقيع مدير التعليم، بحجة تعميم وزاري وُجّه بإيقافها بينما تمّت الموافقة على تمديد تكليف مشرفي وحدة إشرافية تتبع مكتب تعليم بمحافظة الطائف؟

وطالب المتقدمون للإشراف الجزئي بصدور قرار تكليف الإشراف ليتسنى لهم المساهمة في الرقي بمستوى الميدان التعليمي، خاصة أن الكثير من مكاتب التعليم تعاني عجزاً في المشرفين التربويين.