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رئيس الحكومة اللبنانية: السعودية قبلتي الدينية كمسلم وقبلتي السياسية

قال: العين بصيرة واليد قصيرة ولدينا مشكلات كبيرة ونحاول حلها

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي؛ اليوم الجمعة، حول فتح أبواب السعودية أمام حكومته، إن "السعودية بالنسبة لي هي قبلتي السياسية وقبلتي الدينية كمسلم".

وفي تصريحٍ بعد لقائه البطريريك بشارة الراعي؛ شدّد ميقاتي؛ على "أننا لا نوفر فرصة لنكون مع هواجس وهموم الناس، لكن العين بصيرة واليد قصيرة، فلدينا مشكلات كبيرة ونحاول حلها".

كما علّق "ميقاتي"؛ على تهديد المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار؛ من قِبل مسؤول في "حزب الله"، قائلاً: "وزير العدل استفسر حول هذا الأمر ولا شيء مؤكداً حياله، والتحقيقات مستمرة وأخذت الاجراءات لإضافة المواكبة والحراسة على القاضي بيطار؛ وتمنيت أن نميز بين الشعبوية والقانون والدستور".

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رئيس الحكومة اللبنانية: السعودية قبلتي الدينية كمسلم وقبلتي السياسية
سبق

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي؛ اليوم الجمعة، حول فتح أبواب السعودية أمام حكومته، إن "السعودية بالنسبة لي هي قبلتي السياسية وقبلتي الدينية كمسلم".

وفي تصريحٍ بعد لقائه البطريريك بشارة الراعي؛ شدّد ميقاتي؛ على "أننا لا نوفر فرصة لنكون مع هواجس وهموم الناس، لكن العين بصيرة واليد قصيرة، فلدينا مشكلات كبيرة ونحاول حلها".

كما علّق "ميقاتي"؛ على تهديد المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار؛ من قِبل مسؤول في "حزب الله"، قائلاً: "وزير العدل استفسر حول هذا الأمر ولا شيء مؤكداً حياله، والتحقيقات مستمرة وأخذت الاجراءات لإضافة المواكبة والحراسة على القاضي بيطار؛ وتمنيت أن نميز بين الشعبوية والقانون والدستور".

08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
01:40 PM

رئيس الحكومة اللبنانية: السعودية قبلتي الدينية كمسلم وقبلتي السياسية

قال: العين بصيرة واليد قصيرة ولدينا مشكلات كبيرة ونحاول حلها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي؛ اليوم الجمعة، حول فتح أبواب السعودية أمام حكومته، إن "السعودية بالنسبة لي هي قبلتي السياسية وقبلتي الدينية كمسلم".

وفي تصريحٍ بعد لقائه البطريريك بشارة الراعي؛ شدّد ميقاتي؛ على "أننا لا نوفر فرصة لنكون مع هواجس وهموم الناس، لكن العين بصيرة واليد قصيرة، فلدينا مشكلات كبيرة ونحاول حلها".

كما علّق "ميقاتي"؛ على تهديد المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار؛ من قِبل مسؤول في "حزب الله"، قائلاً: "وزير العدل استفسر حول هذا الأمر ولا شيء مؤكداً حياله، والتحقيقات مستمرة وأخذت الاجراءات لإضافة المواكبة والحراسة على القاضي بيطار؛ وتمنيت أن نميز بين الشعبوية والقانون والدستور".

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