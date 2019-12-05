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القيادة تهنئ رئيس فنلندا بذكرى استقلال بلاده

أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس ساولي نينستو رئيس جمهورية فنلندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية فنلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس ساولي نينستو.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له؛ راجيًا لحكومة وشعب جمهورية فنلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمير محمد بن سلمان ساولي نينستو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القيادة تهنئ رئيس فنلندا بذكرى استقلال بلاده
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس ساولي نينستو رئيس جمهورية فنلندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية فنلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس ساولي نينستو.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له؛ راجيًا لحكومة وشعب جمهورية فنلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
10:46 AM

القيادة تهنئ رئيس فنلندا بذكرى استقلال بلاده

أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس ساولي نينستو رئيس جمهورية فنلندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية فنلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس ساولي نينستو.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له؛ راجيًا لحكومة وشعب جمهورية فنلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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