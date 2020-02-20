"المالية" تعلن إقفال طرح شهر فبراير 2020 من برنامج الصكوك المحلية

أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر فبراير2020 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، مشيرة إلى أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 4,496 مليارريال سعودي.

وأوضحت أن الإصدارات قسّمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 508 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 1,223 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الثانية3,988 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة3,988 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلادي.