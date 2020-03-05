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بالصور.. انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان ألوان الربيع.. بعنيزة

تحت شعار "عنيزة ربيعٌ وكتاب".. ويستمر 10 أيام وسط إقبال جماهيري

وثّقت عدسة الفوتوغرافي عبدالرحمن الدليقان انطلاقة فعاليات مهرجان ألوان الربيع بنسخته الرابعة بعنيزة تحت شعار "عنيزة ربيعٌ وكتاب"، وذلك في مركز الملك فهد الحضاري، والذي تستمر فعالياته لمدة عشرة أيام، وقد بذلت البلدية جهوداً كبيرة لإنجاح المهرجان من ممرات وبنية تحتية.

وقال المدير التنفيذي للمهرجان فهد الحصين: "إن البداية شهدت إقبالاً كبيراً من الزوار وهو ما كان متوقعاً نظير نجاحات النسخ السابقة إضافة إلى تنوع الفعاليات التي قدمتها اللجنة المنظمة واستهدافها لكافة أطياف المجتمع".

وأضاف: "امتاز المهرجان بوجود عدد من الأفكار الحديثة مثل طريقة تنسيق وتصميم سجادة الورود واحتوائها على عدة أشكال هندسية مختلفة مع عبارات عنيزة ربيع وكتاب وبلدية عنيزة وممرات الأزهار وفراشة الورود علاوة على العروض المسرحية والترفيهية وبستان الطفل".

واختتم: "كذلك امتاز المهرجان بالممر المضيء والسحوبات اليومية والأركان التي تقدم خدمات توعوية مثل ركن البلدية ومستشفى الملك سعود ومستشفى الشفاء وجمعية البر الخيرية ومركز الأميرة نورة الاجتماعي وفريق عنيزة الخضراء وجمعية عنيزة الإنسانية وجمعية الجودة والإنجاز مع إطلاق بعض المبادرات المجتمعية تعزيزاً للدور المجتمعي".

مهرجان ألوان الربيع عنيزة عنيزة ربيعٌ وكتاب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان ألوان الربيع.. بعنيزة
سبق

وثّقت عدسة الفوتوغرافي عبدالرحمن الدليقان انطلاقة فعاليات مهرجان ألوان الربيع بنسخته الرابعة بعنيزة تحت شعار "عنيزة ربيعٌ وكتاب"، وذلك في مركز الملك فهد الحضاري، والذي تستمر فعالياته لمدة عشرة أيام، وقد بذلت البلدية جهوداً كبيرة لإنجاح المهرجان من ممرات وبنية تحتية.

وقال المدير التنفيذي للمهرجان فهد الحصين: "إن البداية شهدت إقبالاً كبيراً من الزوار وهو ما كان متوقعاً نظير نجاحات النسخ السابقة إضافة إلى تنوع الفعاليات التي قدمتها اللجنة المنظمة واستهدافها لكافة أطياف المجتمع".

وأضاف: "امتاز المهرجان بوجود عدد من الأفكار الحديثة مثل طريقة تنسيق وتصميم سجادة الورود واحتوائها على عدة أشكال هندسية مختلفة مع عبارات عنيزة ربيع وكتاب وبلدية عنيزة وممرات الأزهار وفراشة الورود علاوة على العروض المسرحية والترفيهية وبستان الطفل".

واختتم: "كذلك امتاز المهرجان بالممر المضيء والسحوبات اليومية والأركان التي تقدم خدمات توعوية مثل ركن البلدية ومستشفى الملك سعود ومستشفى الشفاء وجمعية البر الخيرية ومركز الأميرة نورة الاجتماعي وفريق عنيزة الخضراء وجمعية عنيزة الإنسانية وجمعية الجودة والإنجاز مع إطلاق بعض المبادرات المجتمعية تعزيزاً للدور المجتمعي".

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
03:13 PM

بالصور.. انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان ألوان الربيع.. بعنيزة

تحت شعار "عنيزة ربيعٌ وكتاب".. ويستمر 10 أيام وسط إقبال جماهيري

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بدر العتيبي - عنيزة
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وثّقت عدسة الفوتوغرافي عبدالرحمن الدليقان انطلاقة فعاليات مهرجان ألوان الربيع بنسخته الرابعة بعنيزة تحت شعار "عنيزة ربيعٌ وكتاب"، وذلك في مركز الملك فهد الحضاري، والذي تستمر فعالياته لمدة عشرة أيام، وقد بذلت البلدية جهوداً كبيرة لإنجاح المهرجان من ممرات وبنية تحتية.

وقال المدير التنفيذي للمهرجان فهد الحصين: "إن البداية شهدت إقبالاً كبيراً من الزوار وهو ما كان متوقعاً نظير نجاحات النسخ السابقة إضافة إلى تنوع الفعاليات التي قدمتها اللجنة المنظمة واستهدافها لكافة أطياف المجتمع".

وأضاف: "امتاز المهرجان بوجود عدد من الأفكار الحديثة مثل طريقة تنسيق وتصميم سجادة الورود واحتوائها على عدة أشكال هندسية مختلفة مع عبارات عنيزة ربيع وكتاب وبلدية عنيزة وممرات الأزهار وفراشة الورود علاوة على العروض المسرحية والترفيهية وبستان الطفل".

واختتم: "كذلك امتاز المهرجان بالممر المضيء والسحوبات اليومية والأركان التي تقدم خدمات توعوية مثل ركن البلدية ومستشفى الملك سعود ومستشفى الشفاء وجمعية البر الخيرية ومركز الأميرة نورة الاجتماعي وفريق عنيزة الخضراء وجمعية عنيزة الإنسانية وجمعية الجودة والإنجاز مع إطلاق بعض المبادرات المجتمعية تعزيزاً للدور المجتمعي".

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