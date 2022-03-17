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رعب "كورونا" ..  إيران تفرج مؤقتاً عن 85 ألف سجين

بينهم سجناء سياسيون في إطار منع تفشي الفيروس وانتشاره

نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم القضاء الإيراني، أن طهران أطلقت -مؤقتاً- سراح نحو 85 ألف سجين؛ بينهم سجناء سياسيون، في إطار منع تفشي انتشار فيروس كورونا.

وقال غلام حسين إسماعيلي: "نحو 50% من المفرج عنهم سجناء لأسباب أمنية.. كما اتخذنا في السجون إجراءات احترازية لمواجهة تفشي المرض".

وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، قد قال في 10 مارس، إنه طلب من طهران الإفراج مؤقتاً عن جميع السجناء السياسيين من سجونها المكتظة والمليئة بالأمراض؛ للمساعدة في القضاء على انتشار الفيروس التاجي.

إيران فيروس كورونا الجديد

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رعب "كورونا" ..  إيران تفرج مؤقتاً عن 85 ألف سجين
سبق

نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم القضاء الإيراني، أن طهران أطلقت -مؤقتاً- سراح نحو 85 ألف سجين؛ بينهم سجناء سياسيون، في إطار منع تفشي انتشار فيروس كورونا.

وقال غلام حسين إسماعيلي: "نحو 50% من المفرج عنهم سجناء لأسباب أمنية.. كما اتخذنا في السجون إجراءات احترازية لمواجهة تفشي المرض".

وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، قد قال في 10 مارس، إنه طلب من طهران الإفراج مؤقتاً عن جميع السجناء السياسيين من سجونها المكتظة والمليئة بالأمراض؛ للمساعدة في القضاء على انتشار الفيروس التاجي.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
11:59 AM

رعب "كورونا" ..  إيران تفرج مؤقتاً عن 85 ألف سجين

بينهم سجناء سياسيون في إطار منع تفشي الفيروس وانتشاره

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم القضاء الإيراني، أن طهران أطلقت -مؤقتاً- سراح نحو 85 ألف سجين؛ بينهم سجناء سياسيون، في إطار منع تفشي انتشار فيروس كورونا.

وقال غلام حسين إسماعيلي: "نحو 50% من المفرج عنهم سجناء لأسباب أمنية.. كما اتخذنا في السجون إجراءات احترازية لمواجهة تفشي المرض".

وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، قد قال في 10 مارس، إنه طلب من طهران الإفراج مؤقتاً عن جميع السجناء السياسيين من سجونها المكتظة والمليئة بالأمراض؛ للمساعدة في القضاء على انتشار الفيروس التاجي.

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