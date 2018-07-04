"أرامكو" تُعيد التوازن لأسعار النفط الخام الآسيوي القياسي

بهدف تعزيز الموثوقية الكليّة للآلية المتّبعة بأعمال التسعير

أعلنت أرامكو السعودية عزمها على تعديل مرجعها التسعيري للنفط الخام الآسيوي، في محاولة لتعزيز الموثوقية الكليّة للآلية المتّبعة لديها في أعمال التسعير.

وقال نائب رئيس أرامكو السعودية للتسويق والمبيعات وتخطيط الإمداد، أحمد السبيعي: نعمل على إعادة التوازن إلى خامنا الآسيوي المرجعي حتى نضمن ارتكازه إلى سوق واسعة ونابضةبالحياة، ومن شأن إدراج سعر بورصة دبي للطاقة لخام عُمان أن يكون مكملًا لسعر وكالة بلاتس الحالي لخام دبي بهدف إتاحةرؤيةٍ أفضل لعملائنا لديناميكيات الأسعار.

وأضاف: هدفنا الرئيس هو ضمان أن يعكس مرجعنا التسعيري قوى السوق، ويخضع لضوابط تنظيمية جيدة، وأن يكون قابلًا للتنبؤ به.

وأردف: نحن على ثقة من أن سعر بورصة دبي للطاقة لخام عُمان، والمقترن بسعر وكالة بلاتس لخام دبي، سيحقق الغرض المرجو منه.

يُشار إلى أن المرجع التسعيري المتبع في أرامكو السعودية منذ فترة طويلة هو متوسط تقديرات وكالة بلاتس لخامي دبي وعُمان.

وسيساهم المرجع الجديد للشركة في إحلال سعر بورصة دبي للطاقة لخام عُمان محل سعر وكالة بلاتس لخام عُمان اعتبارًا من 1 أكتوبر 2018م، وإيجاد مزيج من الخامين الآسيويين الرئيسين القياسيين.