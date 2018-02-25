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من داخل الأنفاق .. "إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع مساعداته على منكوبي الغوطة

المركز قدّم السلال الغذائية وشغّل المطابخ الخيرية في "دوما وعربين وحرستا"

واصلت فرق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع أرغفة الخبز والسلال الغذائية في الغوطة الشرقية للأسر التي لجأت إلى السكن داخل الأنفاق خوفاً من القصف.

يتم توزيع الوجبات والسلال ، إضافة إلى تشغيل المطابخ الخيرية في مدن دوما وعربين وحرستا ومسرابا وغيرها من المناطق.

ويوفر المركز 2000 وجبة يومياً على مدى 6 أشهر؛ ليصل الإجمالي إلى 200 ألف وجبة، كما يوزع 5633 سلة غذائية للأسر الفقيرة والمتضررة.

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من داخل الأنفاق .. "إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع مساعداته على منكوبي الغوطة
سبق

واصلت فرق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع أرغفة الخبز والسلال الغذائية في الغوطة الشرقية للأسر التي لجأت إلى السكن داخل الأنفاق خوفاً من القصف.

يتم توزيع الوجبات والسلال ، إضافة إلى تشغيل المطابخ الخيرية في مدن دوما وعربين وحرستا ومسرابا وغيرها من المناطق.

ويوفر المركز 2000 وجبة يومياً على مدى 6 أشهر؛ ليصل الإجمالي إلى 200 ألف وجبة، كما يوزع 5633 سلة غذائية للأسر الفقيرة والمتضررة.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
01:17 PM

من داخل الأنفاق .. "إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع مساعداته على منكوبي الغوطة

المركز قدّم السلال الغذائية وشغّل المطابخ الخيرية في "دوما وعربين وحرستا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصلت فرق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع أرغفة الخبز والسلال الغذائية في الغوطة الشرقية للأسر التي لجأت إلى السكن داخل الأنفاق خوفاً من القصف.

يتم توزيع الوجبات والسلال ، إضافة إلى تشغيل المطابخ الخيرية في مدن دوما وعربين وحرستا ومسرابا وغيرها من المناطق.

ويوفر المركز 2000 وجبة يومياً على مدى 6 أشهر؛ ليصل الإجمالي إلى 200 ألف وجبة، كما يوزع 5633 سلة غذائية للأسر الفقيرة والمتضررة.

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