"الحربي" وكيلًا لأمين القصيم للخدمات

أصدر أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، قرارًا بتكليف فهد الحربي وكيلًا لأمين منطقة القصيم للخدمات.

من جانبه، قدّر "الحربي" للأمين هذه الثقة، سائلًا الله العون والتوفيق في مهام عمله الجديد.

يشار إلى أن "الحربي" قد تنقل في العديد من المواقع القيادية في وزارة الشؤون البلدية والقروية وتدرج بالعمل الإداري؛ حيث يحمل خبرة تراكمية في قطاع البلديات.