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"الحربي" وكيلًا لأمين القصيم للخدمات

أصدر أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، قرارًا بتكليف فهد الحربي وكيلًا لأمين منطقة القصيم للخدمات.

من جانبه، قدّر "الحربي" للأمين هذه الثقة، سائلًا الله العون والتوفيق في مهام عمله الجديد.

يشار إلى أن "الحربي" قد تنقل في العديد من المواقع القيادية في وزارة الشؤون البلدية والقروية وتدرج بالعمل الإداري؛ حيث يحمل خبرة تراكمية في قطاع البلديات.

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"الحربي" وكيلًا لأمين القصيم للخدمات
سبق

أصدر أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، قرارًا بتكليف فهد الحربي وكيلًا لأمين منطقة القصيم للخدمات.

من جانبه، قدّر "الحربي" للأمين هذه الثقة، سائلًا الله العون والتوفيق في مهام عمله الجديد.

يشار إلى أن "الحربي" قد تنقل في العديد من المواقع القيادية في وزارة الشؤون البلدية والقروية وتدرج بالعمل الإداري؛ حيث يحمل خبرة تراكمية في قطاع البلديات.

29 مارس 2019 - 22 رجب 1440
07:56 PM

"الحربي" وكيلًا لأمين القصيم للخدمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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أصدر أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، قرارًا بتكليف فهد الحربي وكيلًا لأمين منطقة القصيم للخدمات.

من جانبه، قدّر "الحربي" للأمين هذه الثقة، سائلًا الله العون والتوفيق في مهام عمله الجديد.

يشار إلى أن "الحربي" قد تنقل في العديد من المواقع القيادية في وزارة الشؤون البلدية والقروية وتدرج بالعمل الإداري؛ حيث يحمل خبرة تراكمية في قطاع البلديات.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,871
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