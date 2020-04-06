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"البيئة" تصدر 446 تصريحاً لمزارعي القطيف لعبور نقاط الحجر الصحي

للإشراف على مزارعهم يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة 6 إلى 9 صباحاً

أصدر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ممثلاً بمكتبه في محافظة القطيف، 446 تصريحاً للسماح بتنقل أصحاب المزارع المنتجة الواقعة في محيط المحافظة خارج نطاق الحجر الصحي (أبو معن، غرب المطار، طفيح) لعبور نقاط الحجر والإشراف على مزارعهم، حيث بدأ أمس، أكثر من 298 مزارعاً الخروج من نقطتَي صفوى والجش.

وأفاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري؛ أن مكتب الوزارة بمحافظة القطيف، بالتعاون مع الجهات المعنية، يسمح للمزارعين عبور نقاط الحجر الصحي والإشراف على مزارعهم، يوم الأحد من كل أسبوع، من الساعة 6 إلى 9 صباحاً والعودة قبل موعد حظر التجوال بالمحافظة عبر نقطتَي صفوى والجش، مؤكداً استمرار الفرع وفرقه الميدانية والجهات التابعة له في تقديم خدماتها لمستفيديها وفق خطة الوزارة مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات الاحترازية الصحية التي تقرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

محافظة القطيف الحجر الصحي فيروس كورنا الجديد

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"البيئة" تصدر 446 تصريحاً لمزارعي القطيف لعبور نقاط الحجر الصحي
سبق

أصدر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ممثلاً بمكتبه في محافظة القطيف، 446 تصريحاً للسماح بتنقل أصحاب المزارع المنتجة الواقعة في محيط المحافظة خارج نطاق الحجر الصحي (أبو معن، غرب المطار، طفيح) لعبور نقاط الحجر والإشراف على مزارعهم، حيث بدأ أمس، أكثر من 298 مزارعاً الخروج من نقطتَي صفوى والجش.

وأفاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري؛ أن مكتب الوزارة بمحافظة القطيف، بالتعاون مع الجهات المعنية، يسمح للمزارعين عبور نقاط الحجر الصحي والإشراف على مزارعهم، يوم الأحد من كل أسبوع، من الساعة 6 إلى 9 صباحاً والعودة قبل موعد حظر التجوال بالمحافظة عبر نقطتَي صفوى والجش، مؤكداً استمرار الفرع وفرقه الميدانية والجهات التابعة له في تقديم خدماتها لمستفيديها وفق خطة الوزارة مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات الاحترازية الصحية التي تقرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
10:00 AM

"البيئة" تصدر 446 تصريحاً لمزارعي القطيف لعبور نقاط الحجر الصحي

للإشراف على مزارعهم يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة 6 إلى 9 صباحاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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أصدر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ممثلاً بمكتبه في محافظة القطيف، 446 تصريحاً للسماح بتنقل أصحاب المزارع المنتجة الواقعة في محيط المحافظة خارج نطاق الحجر الصحي (أبو معن، غرب المطار، طفيح) لعبور نقاط الحجر والإشراف على مزارعهم، حيث بدأ أمس، أكثر من 298 مزارعاً الخروج من نقطتَي صفوى والجش.

وأفاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري؛ أن مكتب الوزارة بمحافظة القطيف، بالتعاون مع الجهات المعنية، يسمح للمزارعين عبور نقاط الحجر الصحي والإشراف على مزارعهم، يوم الأحد من كل أسبوع، من الساعة 6 إلى 9 صباحاً والعودة قبل موعد حظر التجوال بالمحافظة عبر نقطتَي صفوى والجش، مؤكداً استمرار الفرع وفرقه الميدانية والجهات التابعة له في تقديم خدماتها لمستفيديها وفق خطة الوزارة مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات الاحترازية الصحية التي تقرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

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