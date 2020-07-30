بمناسبة عيد الأضحى .. أمير الباحة يرفع التبريكات للقيادة الرشيدة

سائلاً الله أن يعيده على المملكة والعرب والمسلمين بالخير والبركات

رفع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع – حفظهما الله- ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على المملكة والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات وأن يحفظ لهذا الوطن الغالي قيادته الحكيمة وأن يرحم شهداءنا، وينصر جنودنا البواسل على الحد الجنوبي.