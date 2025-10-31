النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجامعة العربية: تفجير مطار عدن يؤكد غياب المعايير الأخلاقية

أدانت الحادث الارهابي الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء

أدانت جامعة الدول العربية التفجير الإرهابي الذي استهدف مطار عدن أمس، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.

وشددت الجامعة العربية في بيان اليوم على أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة تستهدف زعزعة الثقة في الحكومة اليمنية التي تتخذ من عدن مقراً مؤقتاً لها، وتكشف عن غياب المعايير الأخلاقية لدى الطرف الذي يُمارسها.

وأشار البيان إلى أن هجمات الحوثيين تستهدف أبناء الشعب اليمني بكافة أطيافه وبلا تمييز، مُعربًا عن تضامن الجامعة العربية مع اليمنيين في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية والعمليات التخريبية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجامعة العربية: تفجير مطار عدن يؤكد غياب المعايير الأخلاقية
سبق

أدانت جامعة الدول العربية التفجير الإرهابي الذي استهدف مطار عدن أمس، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.

وشددت الجامعة العربية في بيان اليوم على أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة تستهدف زعزعة الثقة في الحكومة اليمنية التي تتخذ من عدن مقراً مؤقتاً لها، وتكشف عن غياب المعايير الأخلاقية لدى الطرف الذي يُمارسها.

وأشار البيان إلى أن هجمات الحوثيين تستهدف أبناء الشعب اليمني بكافة أطيافه وبلا تمييز، مُعربًا عن تضامن الجامعة العربية مع اليمنيين في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية والعمليات التخريبية.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
05:45 PM

الجامعة العربية: تفجير مطار عدن يؤكد غياب المعايير الأخلاقية

أدانت الحادث الارهابي الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
834

أدانت جامعة الدول العربية التفجير الإرهابي الذي استهدف مطار عدن أمس، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.

وشددت الجامعة العربية في بيان اليوم على أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة تستهدف زعزعة الثقة في الحكومة اليمنية التي تتخذ من عدن مقراً مؤقتاً لها، وتكشف عن غياب المعايير الأخلاقية لدى الطرف الذي يُمارسها.

وأشار البيان إلى أن هجمات الحوثيين تستهدف أبناء الشعب اليمني بكافة أطيافه وبلا تمييز، مُعربًا عن تضامن الجامعة العربية مع اليمنيين في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية والعمليات التخريبية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,904
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,885
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,052
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,134

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة