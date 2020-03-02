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تنبيه .. رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية على جدة ورابغ

"الأرصاد": في حالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظتَي جدة ورابغ وكذلك الأجزاء الساحلية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

جدة رابغ رياح مثيرة للأتربة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه .. رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية على جدة ورابغ
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظتَي جدة ورابغ وكذلك الأجزاء الساحلية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
10:02 AM

تنبيه .. رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية على جدة ورابغ

"الأرصاد": في حالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً

أرشيفية
A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
1,696

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظتَي جدة ورابغ وكذلك الأجزاء الساحلية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

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