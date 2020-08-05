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كورونا في روسيا.. 5204 إصابات جديدة و139 وفاة

إجمالي حالات الشفاء في البلاد وصل إلى 669026

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 5204 إصابات و139 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية مقابل 5159 إصابة و144 وفاة في إحصائية أمس الثلاثاء.

بذلك بلغت حصيلة الإصابات المسجلة في روسيا حتى الآن 866627، منها 14490 حالة وفاة، حسبما جاء في التقرير اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، الذي أضاف أن 25 % من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وذكر التقرير أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 669026 بعد تعافي 7555 مريضاً خلال اليوم الماضي، لتبقى هناك 183111 حالة نشطة.

ورصدت العاصمة موسكو، التي ظل فيها معدل الإصابات اليومية دون حاجز الـ 700 منذ مطلع الشهر الماضي، 687 إصابة جديدة خلال اليوم الماضي، إضافة إلى 11 حالة وفاة مقابل 12 أمس، ليبلغ المجموع 244784 إصابة و4521 وفاة حتى الآن.

ووفق "روسيا اليوم" تم تسجيل 1329 حالة شفاء جديدة خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي المتعافين في المدينة إلى 184969.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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كورونا في روسيا.. 5204 إصابات جديدة و139 وفاة
سبق

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 5204 إصابات و139 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية مقابل 5159 إصابة و144 وفاة في إحصائية أمس الثلاثاء.

بذلك بلغت حصيلة الإصابات المسجلة في روسيا حتى الآن 866627، منها 14490 حالة وفاة، حسبما جاء في التقرير اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، الذي أضاف أن 25 % من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وذكر التقرير أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 669026 بعد تعافي 7555 مريضاً خلال اليوم الماضي، لتبقى هناك 183111 حالة نشطة.

ورصدت العاصمة موسكو، التي ظل فيها معدل الإصابات اليومية دون حاجز الـ 700 منذ مطلع الشهر الماضي، 687 إصابة جديدة خلال اليوم الماضي، إضافة إلى 11 حالة وفاة مقابل 12 أمس، ليبلغ المجموع 244784 إصابة و4521 وفاة حتى الآن.

ووفق "روسيا اليوم" تم تسجيل 1329 حالة شفاء جديدة خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي المتعافين في المدينة إلى 184969.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
01:15 PM

كورونا في روسيا.. 5204 إصابات جديدة و139 وفاة

إجمالي حالات الشفاء في البلاد وصل إلى 669026

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 5204 إصابات و139 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية مقابل 5159 إصابة و144 وفاة في إحصائية أمس الثلاثاء.

بذلك بلغت حصيلة الإصابات المسجلة في روسيا حتى الآن 866627، منها 14490 حالة وفاة، حسبما جاء في التقرير اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، الذي أضاف أن 25 % من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وذكر التقرير أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 669026 بعد تعافي 7555 مريضاً خلال اليوم الماضي، لتبقى هناك 183111 حالة نشطة.

ورصدت العاصمة موسكو، التي ظل فيها معدل الإصابات اليومية دون حاجز الـ 700 منذ مطلع الشهر الماضي، 687 إصابة جديدة خلال اليوم الماضي، إضافة إلى 11 حالة وفاة مقابل 12 أمس، ليبلغ المجموع 244784 إصابة و4521 وفاة حتى الآن.

ووفق "روسيا اليوم" تم تسجيل 1329 حالة شفاء جديدة خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي المتعافين في المدينة إلى 184969.

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