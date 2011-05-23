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الشرقية.. إغلاق 57 منشأة مخالفة 501 أخرى لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية

عقب أكثر من 11 ألف جولة تنفذها أمانة المنطقة على المنشآت الأسبوع الماضي

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 11389 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، وذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا".

وأسفرت الجولات عن إغلاق 57 منشأة مخالفة، وتحرير 501 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم تفعيل تطبيق "توكلنا "، فيما تلقت 2869 بلاغاً حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك عبر مركز 940.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار تكثيف جولاتها الرقابية، والحملات التوعوية؛ للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والاشتراطات البلدية والصحية، والإجراءات الجديدة، خاصة في محالّ الحلاقة ومراكز التزيين النسائية لرفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة كافة، داعيةً إلى ضرورة تعاون الجميع عبر الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة، أو المخالفات البلدية لمعالجتها.

أمانة المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشرقية.. إغلاق 57 منشأة مخالفة 501 أخرى لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 11389 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، وذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا".

وأسفرت الجولات عن إغلاق 57 منشأة مخالفة، وتحرير 501 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم تفعيل تطبيق "توكلنا "، فيما تلقت 2869 بلاغاً حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك عبر مركز 940.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار تكثيف جولاتها الرقابية، والحملات التوعوية؛ للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والاشتراطات البلدية والصحية، والإجراءات الجديدة، خاصة في محالّ الحلاقة ومراكز التزيين النسائية لرفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة كافة، داعيةً إلى ضرورة تعاون الجميع عبر الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة، أو المخالفات البلدية لمعالجتها.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
03:05 PM

الشرقية.. إغلاق 57 منشأة مخالفة 501 أخرى لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية

عقب أكثر من 11 ألف جولة تنفذها أمانة المنطقة على المنشآت الأسبوع الماضي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 11389 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، وذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا".

وأسفرت الجولات عن إغلاق 57 منشأة مخالفة، وتحرير 501 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم تفعيل تطبيق "توكلنا "، فيما تلقت 2869 بلاغاً حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك عبر مركز 940.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار تكثيف جولاتها الرقابية، والحملات التوعوية؛ للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والاشتراطات البلدية والصحية، والإجراءات الجديدة، خاصة في محالّ الحلاقة ومراكز التزيين النسائية لرفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة كافة، داعيةً إلى ضرورة تعاون الجميع عبر الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة، أو المخالفات البلدية لمعالجتها.

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