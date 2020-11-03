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هيئة "منافسة" تختار "آل مسعود" مديرًا لـ"العلاقات والإعلام"

اختارت الهيئة العامة للمنافسة "منافسة"، سعد بن حمد آل مسعود مديرًا للعلاقات العامة والإعلام.

وتفصيلاً، يحمل الزميل "آل مسعود" شهادة الماجستير في الإنتاج التلفزيوني والسينمائي من الولايات المتحدة الأمريكية ويتمتع بخبرات متميزة في مجال العلاقات العامة والإعلام، وسبق له العمل مذيعًا تلفزيونيًا في القناة الرياضية والإخبارية، ومديرًا للبرامج في القناة الإخبارية وبعد ذلك التحق بلجنة المساهمات العقارية "تصفية" كمدير للتواصل والإعلام، إضافة إلى عمله كمحاضر في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود، وبعد ذلك ترجل من العمل الأكاديمي ليلتحق بالبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية للمشروعات الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة كمدير للتواصل والإعلام.

يُشار إلى أن الهيئة العامة للمنافسة تعد هيئة مستقلة معنية بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الهادف إلى تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.

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هيئة "منافسة" تختار "آل مسعود" مديرًا لـ"العلاقات والإعلام"
سبق

اختارت الهيئة العامة للمنافسة "منافسة"، سعد بن حمد آل مسعود مديرًا للعلاقات العامة والإعلام.

وتفصيلاً، يحمل الزميل "آل مسعود" شهادة الماجستير في الإنتاج التلفزيوني والسينمائي من الولايات المتحدة الأمريكية ويتمتع بخبرات متميزة في مجال العلاقات العامة والإعلام، وسبق له العمل مذيعًا تلفزيونيًا في القناة الرياضية والإخبارية، ومديرًا للبرامج في القناة الإخبارية وبعد ذلك التحق بلجنة المساهمات العقارية "تصفية" كمدير للتواصل والإعلام، إضافة إلى عمله كمحاضر في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود، وبعد ذلك ترجل من العمل الأكاديمي ليلتحق بالبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية للمشروعات الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة كمدير للتواصل والإعلام.

يُشار إلى أن الهيئة العامة للمنافسة تعد هيئة مستقلة معنية بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الهادف إلى تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
08:59 PM

هيئة "منافسة" تختار "آل مسعود" مديرًا لـ"العلاقات والإعلام"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختارت الهيئة العامة للمنافسة "منافسة"، سعد بن حمد آل مسعود مديرًا للعلاقات العامة والإعلام.

وتفصيلاً، يحمل الزميل "آل مسعود" شهادة الماجستير في الإنتاج التلفزيوني والسينمائي من الولايات المتحدة الأمريكية ويتمتع بخبرات متميزة في مجال العلاقات العامة والإعلام، وسبق له العمل مذيعًا تلفزيونيًا في القناة الرياضية والإخبارية، ومديرًا للبرامج في القناة الإخبارية وبعد ذلك التحق بلجنة المساهمات العقارية "تصفية" كمدير للتواصل والإعلام، إضافة إلى عمله كمحاضر في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود، وبعد ذلك ترجل من العمل الأكاديمي ليلتحق بالبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية للمشروعات الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة كمدير للتواصل والإعلام.

يُشار إلى أن الهيئة العامة للمنافسة تعد هيئة مستقلة معنية بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الهادف إلى تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.

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