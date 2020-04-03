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"التأمينات الاجتماعية" تشارك في مؤتمر كورونا اليوم

إلى جانب متحدثي "الصحة" و"السياحة"

تشارك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في المؤتمر الصحفي المشترك لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا.

وينتظر أن يوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة، مزيداً من التفاصيل عن الأمر الملكي الكريم، الذي صدر اليوم، وقضى بتعويض السعوديين العاملين في المنشآت الخاصة المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا.

يُعقد المؤتمر الصحفي عند الثالثة والنصف من مساء اليوم، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والمتحدث الرسمي لوزارة السياحة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التأمينات الاجتماعية" تشارك في مؤتمر كورونا اليوم
سبق

تشارك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في المؤتمر الصحفي المشترك لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا.

وينتظر أن يوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة، مزيداً من التفاصيل عن الأمر الملكي الكريم، الذي صدر اليوم، وقضى بتعويض السعوديين العاملين في المنشآت الخاصة المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا.

يُعقد المؤتمر الصحفي عند الثالثة والنصف من مساء اليوم، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والمتحدث الرسمي لوزارة السياحة.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
02:48 PM

"التأمينات الاجتماعية" تشارك في مؤتمر كورونا اليوم

إلى جانب متحدثي "الصحة" و"السياحة"

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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تشارك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في المؤتمر الصحفي المشترك لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا.

وينتظر أن يوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة، مزيداً من التفاصيل عن الأمر الملكي الكريم، الذي صدر اليوم، وقضى بتعويض السعوديين العاملين في المنشآت الخاصة المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا.

يُعقد المؤتمر الصحفي عند الثالثة والنصف من مساء اليوم، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والمتحدث الرسمي لوزارة السياحة.

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