16 فرصة عمل ونسبة توطين 57% في منافذ بيع "الأواني المنزلية" بنجران

فرع "الموارد البشرية" زار 69 محلاً وأنذر 4 منشآت

بتوجيه ومتابعة من مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإنابة بمنطقة نجران حمد آل منصور، نفّذت لجان التوطين في كل من نجران وحبونا جولات ميدانية على نشاط بيع الأواني المنزلية لمتابعة قرارات التوطين.

وأوضح "آل منصور" أن اللجنة في كل من نجران وحبونا زارت 69 محلاً، ووجدت أن أعداد السعوديين العاملين في النشاط بلغ 135 موظفاً سعودياً، و17 موظفة سعودية، فيما بلغ إجمالي الوافدين 116 وافداً من مختلف الجنسيات، وتم حصر 16 فرصة عمل جارٍ تجهيزها لشغلها بالسعوديين.

وأضاف "آل منصور" أن نسبة التوطين في النشاط بلغت 57% وتم إنذار أربع منشآت.

وفي نهاية حديثه، أهاب "آل منصور" بأصحاب الأعمال سرعة توظيف السعوديين؛ تجنباً لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.