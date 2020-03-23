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الصحة العالمية تحذر: إذا لم نفعل هذا الأمر سيموت كثير من الناس

فيما سجلت الإصابات بكورونا حول العالم الرقم 300 ألف

كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عن تزايد وتيرة انتشار جائحة كورونا بشكل مخيف.
وبحسب ما كشفته سكاي نيوز فقد ذكر تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، خلال مؤتمر صحفي "وباء كورونا يصل إلى معظم دول العالم بوتيرة متسارعة مضيفاً بأنه تم تسجيل 300 ألف حالة إصابة بفيروس "كوفيد-19" من أغلبية دول العالم.
وأوضح غيبرييسوس أن العالم "قادر على تغيير مسار وباء كورونا"، مشدداً على أنه في حال "لم نعط الأولوية للطواقم الطبية فسيموت الكثير من الناس مشيراً إلى أن استخدام أدوية لم تخضع لتجارب كافية لعلاج الفيروس قد ينعش "الآمال الكاذبة".
وكان تعداد أعدته فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية، الاثنين، أفاد بأن كورونا المستجد أدى إلى وفاة أكثر من 15 ألف شخص حول العالم وبالإجمال، سجلت 15189 حالة وفاة، غالبيتها في أوروبا بـ9197 وفاة.

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الصحة العالمية تحذر: إذا لم نفعل هذا الأمر سيموت كثير من الناس
سبق

كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عن تزايد وتيرة انتشار جائحة كورونا بشكل مخيف.
وبحسب ما كشفته سكاي نيوز فقد ذكر تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، خلال مؤتمر صحفي "وباء كورونا يصل إلى معظم دول العالم بوتيرة متسارعة مضيفاً بأنه تم تسجيل 300 ألف حالة إصابة بفيروس "كوفيد-19" من أغلبية دول العالم.
وأوضح غيبرييسوس أن العالم "قادر على تغيير مسار وباء كورونا"، مشدداً على أنه في حال "لم نعط الأولوية للطواقم الطبية فسيموت الكثير من الناس مشيراً إلى أن استخدام أدوية لم تخضع لتجارب كافية لعلاج الفيروس قد ينعش "الآمال الكاذبة".
وكان تعداد أعدته فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية، الاثنين، أفاد بأن كورونا المستجد أدى إلى وفاة أكثر من 15 ألف شخص حول العالم وبالإجمال، سجلت 15189 حالة وفاة، غالبيتها في أوروبا بـ9197 وفاة.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
07:58 PM
اخر تعديل
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
08:55 PM

الصحة العالمية تحذر: إذا لم نفعل هذا الأمر سيموت كثير من الناس

فيما سجلت الإصابات بكورونا حول العالم الرقم 300 ألف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عن تزايد وتيرة انتشار جائحة كورونا بشكل مخيف.
وبحسب ما كشفته سكاي نيوز فقد ذكر تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، خلال مؤتمر صحفي "وباء كورونا يصل إلى معظم دول العالم بوتيرة متسارعة مضيفاً بأنه تم تسجيل 300 ألف حالة إصابة بفيروس "كوفيد-19" من أغلبية دول العالم.
وأوضح غيبرييسوس أن العالم "قادر على تغيير مسار وباء كورونا"، مشدداً على أنه في حال "لم نعط الأولوية للطواقم الطبية فسيموت الكثير من الناس مشيراً إلى أن استخدام أدوية لم تخضع لتجارب كافية لعلاج الفيروس قد ينعش "الآمال الكاذبة".
وكان تعداد أعدته فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية، الاثنين، أفاد بأن كورونا المستجد أدى إلى وفاة أكثر من 15 ألف شخص حول العالم وبالإجمال، سجلت 15189 حالة وفاة، غالبيتها في أوروبا بـ9197 وفاة.

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