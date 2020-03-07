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"كفى" تقنع 37 نزيلًا بسجن القنفذة بالإقلاع عن التدخين

عقب حضورهم برنامجًا للتوعية بأضرار السجائر والمخدرات

بادر 37 نزيلًا بسجن محافظة القنفذة، بالإقلاع عن التدخين وانضمامهم لبرنامج العلاج، بعد حضورهم برنامجَ جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمقر السجن.

وقال مدير جمعية كفى بالقنفذة حمزة الحليسي: إن البرنامج التوعوي كان له الأثر الكبير في إقلاع النزلاء عن التدخين، مشيرًا إلى أن فريق الجمعية التوعوي وجد تفاعلًا كبيرًا من النزلاء.

وأوضح الحليسي أن النزلاء متعطشون للبرامج التوعوية والتعليمية؛ لقضاء فترة المحكومية فيما يعود عليهم بالنفع والتغيير الإيجابي، مقدمًا شكره لجميع المسؤولين المتعاونين في تنفيذ هذه البرامج وإيصال رسالة الجمعية للمجتمع.

جمعية كفى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كفى" تقنع 37 نزيلًا بسجن القنفذة بالإقلاع عن التدخين
سبق

بادر 37 نزيلًا بسجن محافظة القنفذة، بالإقلاع عن التدخين وانضمامهم لبرنامج العلاج، بعد حضورهم برنامجَ جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمقر السجن.

وقال مدير جمعية كفى بالقنفذة حمزة الحليسي: إن البرنامج التوعوي كان له الأثر الكبير في إقلاع النزلاء عن التدخين، مشيرًا إلى أن فريق الجمعية التوعوي وجد تفاعلًا كبيرًا من النزلاء.

وأوضح الحليسي أن النزلاء متعطشون للبرامج التوعوية والتعليمية؛ لقضاء فترة المحكومية فيما يعود عليهم بالنفع والتغيير الإيجابي، مقدمًا شكره لجميع المسؤولين المتعاونين في تنفيذ هذه البرامج وإيصال رسالة الجمعية للمجتمع.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
01:44 PM

"كفى" تقنع 37 نزيلًا بسجن القنفذة بالإقلاع عن التدخين

عقب حضورهم برنامجًا للتوعية بأضرار السجائر والمخدرات

A A A
عبدالله الراجحي - القنفذة
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1,473

بادر 37 نزيلًا بسجن محافظة القنفذة، بالإقلاع عن التدخين وانضمامهم لبرنامج العلاج، بعد حضورهم برنامجَ جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمقر السجن.

وقال مدير جمعية كفى بالقنفذة حمزة الحليسي: إن البرنامج التوعوي كان له الأثر الكبير في إقلاع النزلاء عن التدخين، مشيرًا إلى أن فريق الجمعية التوعوي وجد تفاعلًا كبيرًا من النزلاء.

وأوضح الحليسي أن النزلاء متعطشون للبرامج التوعوية والتعليمية؛ لقضاء فترة المحكومية فيما يعود عليهم بالنفع والتغيير الإيجابي، مقدمًا شكره لجميع المسؤولين المتعاونين في تنفيذ هذه البرامج وإيصال رسالة الجمعية للمجتمع.

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