"آل عون" يحصل على الماجستير في القيادة التربوية

حصل الموجه الطلابي في مدرسة هدادة الابتدائية بتعليم نجران، ناصر مسفر آل عون، على درجة الماجستير في القيادة التربوية من جامعة نجران.
وتلقى "آل عون" التهاني من الأهل والأصدقاء بمناسبة حصوله على درجة الماجستير.
حصل الموجه الطلابي في مدرسة هدادة الابتدائية بتعليم نجران، ناصر مسفر آل عون، على درجة الماجستير في القيادة التربوية من جامعة نجران.
وتلقى "آل عون" التهاني من الأهل والأصدقاء بمناسبة حصوله على درجة الماجستير.
حصل الموجه الطلابي في مدرسة هدادة الابتدائية بتعليم نجران، ناصر مسفر آل عون، على درجة الماجستير في القيادة التربوية من جامعة نجران.
وتلقى "آل عون" التهاني من الأهل والأصدقاء بمناسبة حصوله على درجة الماجستير.
حصل الموجه الطلابي في مدرسة هدادة الابتدائية بتعليم نجران، ناصر مسفر آل عون، على درجة الماجستير في القيادة التربوية من جامعة نجران.
وتلقى "آل عون" التهاني من الأهل والأصدقاء بمناسبة حصوله على درجة الماجستير.