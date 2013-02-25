النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 356 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 308 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الدول الأكثر أمنًا في الغذاء".. السعودية تتقدم للمرتبة 38 وهذا "ثالوث القمة"

فيما حلت المملكة المتحدة في المرتبة السادسة والولايات المتحدة المركز الـ11

قفزت المملكة العربية السعودية إلى مراكز متقدمة في مؤشر الأمن الغذائي لعام 2020، وحلت في المرتبة 38 عالمياً من بين 113 دولة في العالم، وفقاً لمؤشرات مجلة "إيكونوميست" البريطانية.

وكشفت المؤشر إلى أن المملكة تتقدم في العديد من النقاط منها القدرة على تحمل تكاليف الغذاء ومدى توفره وجودته والموارد الطبيعية الخاصة للحصول عليه.

وجاءت دول فنلندا وإيرلندا وهولندا في المراكز الثلاثة الأولى عالمياً في مؤشر الغذاء، وحلت المملكة المتحدة في المرتبة السادسة والولايات المتحدة في المرتبة الحادية عشرة.

وكان وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، قد أكد في شهر يونيو الماضي أن استراتيجية الأمن الغذائي في السعودية نجحت بعد تجاوز الاضطراب في سلاسل الإمداد التي أثرت على إمدادات الغذاء عالمياً، في الوقت الذي عانت فيه غالبية دول العالم من تأثر سلاسل الإمداد الغذائية فيها.

وأشار إلى أن المملكة قدمت نموذجًا رائعًا في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي، والتعاون مع القطاع الخاص، والاستهلاك المسؤول من منافذ البيع، موضحاً إلى أن ذلك جاء نتاج عمل مؤسسي بدأته وزارة البيئة والمياه والزراعة منذ أكثر من 4 سنوات، وجنت ثماره خلال الأزمة الحالية.

المملكة العربية السعودية مؤشر الأمن الغذائي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الدول الأكثر أمنًا في الغذاء".. السعودية تتقدم للمرتبة 38 وهذا "ثالوث القمة"
سبق

قفزت المملكة العربية السعودية إلى مراكز متقدمة في مؤشر الأمن الغذائي لعام 2020، وحلت في المرتبة 38 عالمياً من بين 113 دولة في العالم، وفقاً لمؤشرات مجلة "إيكونوميست" البريطانية.

وكشفت المؤشر إلى أن المملكة تتقدم في العديد من النقاط منها القدرة على تحمل تكاليف الغذاء ومدى توفره وجودته والموارد الطبيعية الخاصة للحصول عليه.

وجاءت دول فنلندا وإيرلندا وهولندا في المراكز الثلاثة الأولى عالمياً في مؤشر الغذاء، وحلت المملكة المتحدة في المرتبة السادسة والولايات المتحدة في المرتبة الحادية عشرة.

وكان وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، قد أكد في شهر يونيو الماضي أن استراتيجية الأمن الغذائي في السعودية نجحت بعد تجاوز الاضطراب في سلاسل الإمداد التي أثرت على إمدادات الغذاء عالمياً، في الوقت الذي عانت فيه غالبية دول العالم من تأثر سلاسل الإمداد الغذائية فيها.

وأشار إلى أن المملكة قدمت نموذجًا رائعًا في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي، والتعاون مع القطاع الخاص، والاستهلاك المسؤول من منافذ البيع، موضحاً إلى أن ذلك جاء نتاج عمل مؤسسي بدأته وزارة البيئة والمياه والزراعة منذ أكثر من 4 سنوات، وجنت ثماره خلال الأزمة الحالية.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
02:14 PM

"الدول الأكثر أمنًا في الغذاء".. السعودية تتقدم للمرتبة 38 وهذا "ثالوث القمة"

فيما حلت المملكة المتحدة في المرتبة السادسة والولايات المتحدة المركز الـ11

A A A
خالد علي - الرياض
1
1,738

قفزت المملكة العربية السعودية إلى مراكز متقدمة في مؤشر الأمن الغذائي لعام 2020، وحلت في المرتبة 38 عالمياً من بين 113 دولة في العالم، وفقاً لمؤشرات مجلة "إيكونوميست" البريطانية.

وكشفت المؤشر إلى أن المملكة تتقدم في العديد من النقاط منها القدرة على تحمل تكاليف الغذاء ومدى توفره وجودته والموارد الطبيعية الخاصة للحصول عليه.

وجاءت دول فنلندا وإيرلندا وهولندا في المراكز الثلاثة الأولى عالمياً في مؤشر الغذاء، وحلت المملكة المتحدة في المرتبة السادسة والولايات المتحدة في المرتبة الحادية عشرة.

وكان وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، قد أكد في شهر يونيو الماضي أن استراتيجية الأمن الغذائي في السعودية نجحت بعد تجاوز الاضطراب في سلاسل الإمداد التي أثرت على إمدادات الغذاء عالمياً، في الوقت الذي عانت فيه غالبية دول العالم من تأثر سلاسل الإمداد الغذائية فيها.

وأشار إلى أن المملكة قدمت نموذجًا رائعًا في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي، والتعاون مع القطاع الخاص، والاستهلاك المسؤول من منافذ البيع، موضحاً إلى أن ذلك جاء نتاج عمل مؤسسي بدأته وزارة البيئة والمياه والزراعة منذ أكثر من 4 سنوات، وجنت ثماره خلال الأزمة الحالية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,458
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,771
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,260
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,814

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة