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البرازيل تسجل 510 وفيات جديدة و28629 إصابة بكوفيد-19

بلغ إجمالي الإصابات 5.5 ملايين حالة والوفيات 158 ألفًا

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم، عن تسجيل 510 حالات وفاة جديدة بكوفيد-19، و28629 إصابة جديدة بالمرض.

وسجلت البرازيل حوالى 5.5 ملايين حالة إصابة بالفيروس، و158 ألفًا و456 حالة وفاة.

البرازيل فيروس كورونا الجديد

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البرازيل تسجل 510 وفيات جديدة و28629 إصابة بكوفيد-19
سبق

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم، عن تسجيل 510 حالات وفاة جديدة بكوفيد-19، و28629 إصابة جديدة بالمرض.

وسجلت البرازيل حوالى 5.5 ملايين حالة إصابة بالفيروس، و158 ألفًا و456 حالة وفاة.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
08:29 AM

البرازيل تسجل 510 وفيات جديدة و28629 إصابة بكوفيد-19

بلغ إجمالي الإصابات 5.5 ملايين حالة والوفيات 158 ألفًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم، عن تسجيل 510 حالات وفاة جديدة بكوفيد-19، و28629 إصابة جديدة بالمرض.

وسجلت البرازيل حوالى 5.5 ملايين حالة إصابة بالفيروس، و158 ألفًا و456 حالة وفاة.

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