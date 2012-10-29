البرازيل تسجل 510 وفيات جديدة و28629 إصابة بكوفيد-19

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم، عن تسجيل 510 حالات وفاة جديدة بكوفيد-19، و28629 إصابة جديدة بالمرض.
وسجلت البرازيل حوالى 5.5 ملايين حالة إصابة بالفيروس، و158 ألفًا و456 حالة وفاة.
أعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم، عن تسجيل 510 حالات وفاة جديدة بكوفيد-19، و28629 إصابة جديدة بالمرض.
وسجلت البرازيل حوالى 5.5 ملايين حالة إصابة بالفيروس، و158 ألفًا و456 حالة وفاة.البرازيل فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم، عن تسجيل 510 حالات وفاة جديدة بكوفيد-19، و28629 إصابة جديدة بالمرض.
وسجلت البرازيل حوالى 5.5 ملايين حالة إصابة بالفيروس، و158 ألفًا و456 حالة وفاة.
أعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم، عن تسجيل 510 حالات وفاة جديدة بكوفيد-19، و28629 إصابة جديدة بالمرض.
وسجلت البرازيل حوالى 5.5 ملايين حالة إصابة بالفيروس، و158 ألفًا و456 حالة وفاة.