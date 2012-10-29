وسجلت البرازيل حوالى 5.5 ملايين حالة إصابة بالفيروس، و158 ألفًا و456 حالة وفاة.

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم، عن تسجيل 510 حالات وفاة جديدة بكوفيد-19، و28629 إصابة جديدة بالمرض.

البرازيل تسجل 510 وفيات جديدة و28629 إصابة بكوفيد-19 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-29 أعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم، عن تسجيل 510 حالات وفاة جديدة بكوفيد-19، و28629 إصابة جديدة بالمرض. وسجلت البرازيل حوالى 5.5 ملايين حالة إصابة بالفيروس، و158 ألفًا و456 حالة وفاة.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442 08:29 AM

البرازيل تسجل 510 وفيات جديدة و28629 إصابة بكوفيد-19 بلغ إجمالي الإصابات 5.5 ملايين حالة والوفيات 158 ألفًا





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أعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم، عن تسجيل 510 حالات وفاة جديدة بكوفيد-19، و28629 إصابة جديدة بالمرض.

وسجلت البرازيل حوالى 5.5 ملايين حالة إصابة بالفيروس، و158 ألفًا و456 حالة وفاة.