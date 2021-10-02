رقم تاريخي سلبي للنادي "الأهلي" عقب هزيمته من "الاتحاد"

فشل النادي الأهلي في كسر حاجز النتائج السلبية للفريق في الفترة الراهنة؛ إذ استمرت تلك النتائج بهزيمته أمام الاتحاد.

وبات الأهلي في المركز الـ13 في ترتيب جدول الدوري هذا الموسم، برصيد خمس نقاط من هزيمتين وخمسة تعادلات.

وحقق الأهلي رقمًا سلبيًّا تاريخيًّا للفريق في مسابقة دوري المحترفين؛ إذ إن الفريق في آخر 20 مباراة له، لم يحقق الفوز سوى في مباراة واحدة.

وكانت نتائج الفريق في آخر 20 مباراة هي الفوز في مباراة والهزيمة في 11 مباراة والتعادل في 8.