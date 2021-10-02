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رقم تاريخي سلبي للنادي "الأهلي" عقب هزيمته من "الاتحاد"

فشل النادي الأهلي في كسر حاجز النتائج السلبية للفريق في الفترة الراهنة؛ إذ استمرت تلك النتائج بهزيمته أمام الاتحاد.

وبات الأهلي في المركز الـ13 في ترتيب جدول الدوري هذا الموسم، برصيد خمس نقاط من هزيمتين وخمسة تعادلات.

وحقق الأهلي رقمًا سلبيًّا تاريخيًّا للفريق في مسابقة دوري المحترفين؛ إذ إن الفريق في آخر 20 مباراة له، لم يحقق الفوز سوى في مباراة واحدة.

وكانت نتائج الفريق في آخر 20 مباراة هي الفوز في مباراة والهزيمة في 11 مباراة والتعادل في 8.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رقم تاريخي سلبي للنادي "الأهلي" عقب هزيمته من "الاتحاد"
سبق

فشل النادي الأهلي في كسر حاجز النتائج السلبية للفريق في الفترة الراهنة؛ إذ استمرت تلك النتائج بهزيمته أمام الاتحاد.

وبات الأهلي في المركز الـ13 في ترتيب جدول الدوري هذا الموسم، برصيد خمس نقاط من هزيمتين وخمسة تعادلات.

وحقق الأهلي رقمًا سلبيًّا تاريخيًّا للفريق في مسابقة دوري المحترفين؛ إذ إن الفريق في آخر 20 مباراة له، لم يحقق الفوز سوى في مباراة واحدة.

وكانت نتائج الفريق في آخر 20 مباراة هي الفوز في مباراة والهزيمة في 11 مباراة والتعادل في 8.

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
02:58 PM

رقم تاريخي سلبي للنادي "الأهلي" عقب هزيمته من "الاتحاد"

A A A
محمد السيّد - الرياض
8
3,312

فشل النادي الأهلي في كسر حاجز النتائج السلبية للفريق في الفترة الراهنة؛ إذ استمرت تلك النتائج بهزيمته أمام الاتحاد.

وبات الأهلي في المركز الـ13 في ترتيب جدول الدوري هذا الموسم، برصيد خمس نقاط من هزيمتين وخمسة تعادلات.

وحقق الأهلي رقمًا سلبيًّا تاريخيًّا للفريق في مسابقة دوري المحترفين؛ إذ إن الفريق في آخر 20 مباراة له، لم يحقق الفوز سوى في مباراة واحدة.

وكانت نتائج الفريق في آخر 20 مباراة هي الفوز في مباراة والهزيمة في 11 مباراة والتعادل في 8.

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