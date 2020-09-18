كوريا الجنوبية: 126 إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا
خلال الـ 24 ساعة الماضية
سجّلت السلطات في كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وخمس وفيات.
وأوضحت مراكز السيطرة على الوباء والوقاية منه في كوريا الجوبية، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 22783 حالة منذ بدء تفشي كورونا، بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى 377 حالة وفاة.
كوريا الجنوبية
فيروس كورونا الجديد
كوريا الجنوبية: 126 إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-09-18
سجّلت السلطات في كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وخمس وفيات.
وأوضحت مراكز السيطرة على الوباء والوقاية منه في كوريا الجوبية، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 22783 حالة منذ بدء تفشي كورونا، بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى 377 حالة وفاة.
18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
01:32 PM
اخر تعديل
18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
02:00 PM
كوريا الجنوبية: 126 إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا
خلال الـ 24 ساعة الماضية
سجّلت السلطات في كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وخمس وفيات.
وأوضحت مراكز السيطرة على الوباء والوقاية منه في كوريا الجوبية، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 22783 حالة منذ بدء تفشي كورونا، بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى 377 حالة وفاة.