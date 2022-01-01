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ترقب لانطلاقة "مؤتمر طب أمراض الصدر 11".. و"ولى" يكشف محاورة الـ6

30 طبيباً وطبيبة يشاركون "حضورياً وعن بعد".. متحدثون ورؤساء جلسات

تنطلق في الحادي والعشرين من يناير الجاري فعاليات المؤتمر الحادي عشر في "ضروريات طب أمراض الصدر" الذي دعت إليه شعبة الأمراض الصدرية بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب الباطنية.

وأوضح رئيس المؤتمر مدير مركز طب وبحوث النوم بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، البروفيسور سراج عمر ولي، أن المؤتمر يبحث خلال يومين 6 محاور رئيسية هي: ارتفاع ضغط الدم الرئوي ومستجدات العلاج، وتشخيص وعلاج التليف الرئوي، والربو الشعبي المزمن ودور الأدوية الحديثة البيولوجية، وانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، وكيف يختلف العلاج من شخص إلى آخر ودور أجهزة السي باب في الحماية من أمراض القلب، ومرض السدة الرئوية علاج آثارها مضاعفاتها، وكورونا وآثارها على الرئتين وكيفية علاج ذلك".

وأضاف: "اللقاء يتضمن ورشة عمل عن استخدام الأشعة الصوتية في تشخيص أمراض الصدر، وأيضًا فحص التنفس وكيف يعمل وكيف يترجم".

ولفت إلى أن المؤتمر يشارك فيه 30 طبيبًا وطبيبة متحدثين ورؤساء الجلسات، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد 14 ساعة أكاديمية كتعليم طبي مستمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وسيكون الاشتراك فيه حضورياً، وكذلك عن بعد للراغبين في ذلك، داعيًا أن يخرج المؤتمر بتوصيات تثري الساحة الطبية في مجال طب أمراض الصدر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ترقب لانطلاقة "مؤتمر طب أمراض الصدر 11".. و"ولى" يكشف محاورة الـ6
سبق

تنطلق في الحادي والعشرين من يناير الجاري فعاليات المؤتمر الحادي عشر في "ضروريات طب أمراض الصدر" الذي دعت إليه شعبة الأمراض الصدرية بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب الباطنية.

وأوضح رئيس المؤتمر مدير مركز طب وبحوث النوم بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، البروفيسور سراج عمر ولي، أن المؤتمر يبحث خلال يومين 6 محاور رئيسية هي: ارتفاع ضغط الدم الرئوي ومستجدات العلاج، وتشخيص وعلاج التليف الرئوي، والربو الشعبي المزمن ودور الأدوية الحديثة البيولوجية، وانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، وكيف يختلف العلاج من شخص إلى آخر ودور أجهزة السي باب في الحماية من أمراض القلب، ومرض السدة الرئوية علاج آثارها مضاعفاتها، وكورونا وآثارها على الرئتين وكيفية علاج ذلك".

وأضاف: "اللقاء يتضمن ورشة عمل عن استخدام الأشعة الصوتية في تشخيص أمراض الصدر، وأيضًا فحص التنفس وكيف يعمل وكيف يترجم".

ولفت إلى أن المؤتمر يشارك فيه 30 طبيبًا وطبيبة متحدثين ورؤساء الجلسات، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد 14 ساعة أكاديمية كتعليم طبي مستمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وسيكون الاشتراك فيه حضورياً، وكذلك عن بعد للراغبين في ذلك، داعيًا أن يخرج المؤتمر بتوصيات تثري الساحة الطبية في مجال طب أمراض الصدر.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
02:52 PM

ترقب لانطلاقة "مؤتمر طب أمراض الصدر 11".. و"ولى" يكشف محاورة الـ6

30 طبيباً وطبيبة يشاركون "حضورياً وعن بعد".. متحدثون ورؤساء جلسات

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عبدالله الراجحي - جدة
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تنطلق في الحادي والعشرين من يناير الجاري فعاليات المؤتمر الحادي عشر في "ضروريات طب أمراض الصدر" الذي دعت إليه شعبة الأمراض الصدرية بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب الباطنية.

وأوضح رئيس المؤتمر مدير مركز طب وبحوث النوم بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، البروفيسور سراج عمر ولي، أن المؤتمر يبحث خلال يومين 6 محاور رئيسية هي: ارتفاع ضغط الدم الرئوي ومستجدات العلاج، وتشخيص وعلاج التليف الرئوي، والربو الشعبي المزمن ودور الأدوية الحديثة البيولوجية، وانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، وكيف يختلف العلاج من شخص إلى آخر ودور أجهزة السي باب في الحماية من أمراض القلب، ومرض السدة الرئوية علاج آثارها مضاعفاتها، وكورونا وآثارها على الرئتين وكيفية علاج ذلك".

وأضاف: "اللقاء يتضمن ورشة عمل عن استخدام الأشعة الصوتية في تشخيص أمراض الصدر، وأيضًا فحص التنفس وكيف يعمل وكيف يترجم".

ولفت إلى أن المؤتمر يشارك فيه 30 طبيبًا وطبيبة متحدثين ورؤساء الجلسات، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد 14 ساعة أكاديمية كتعليم طبي مستمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وسيكون الاشتراك فيه حضورياً، وكذلك عن بعد للراغبين في ذلك، داعيًا أن يخرج المؤتمر بتوصيات تثري الساحة الطبية في مجال طب أمراض الصدر.

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