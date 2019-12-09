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تركياً ترحل 11 "داعشياً" فرنسياً إلى بلادهم

بعد إعادة 26 من التنظيم إلى أوروبا وأمريكا

رحّلت تركيا اليوم (الاثنين) 11 فرنسيًا يشتبه بأنهم مقاتلون إرهابيون أجانب إلى بلادهم، حسبما أعلنت وزارة الداخلية التركية.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته "فرانس 24"، أن ترحيل المقاتلين الفرنسيين تم في إطار الجهود الجارية الرامية لإعادة أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي المحتجزين في تركيا إلى دولهم.

وأضافت أنّ 1200 عنصر أجنبي في التنظيم لا يزالون محتجزين لديها.


وانتقدت أنقرة دولاً غربية لرفضها استعادة مواطنيها الذين غادروها للانضمام لـ"داعش" في سوريا والعراق.

وكانت تركيا قد أعادت 26 "داعشياً" إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

تركيا وزارة الداخلية التركية تنظيم داعش

الرئيسية/ أخبار العالم

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تركياً ترحل 11 "داعشياً" فرنسياً إلى بلادهم
سبق

رحّلت تركيا اليوم (الاثنين) 11 فرنسيًا يشتبه بأنهم مقاتلون إرهابيون أجانب إلى بلادهم، حسبما أعلنت وزارة الداخلية التركية.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته "فرانس 24"، أن ترحيل المقاتلين الفرنسيين تم في إطار الجهود الجارية الرامية لإعادة أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي المحتجزين في تركيا إلى دولهم.

وأضافت أنّ 1200 عنصر أجنبي في التنظيم لا يزالون محتجزين لديها.


وانتقدت أنقرة دولاً غربية لرفضها استعادة مواطنيها الذين غادروها للانضمام لـ"داعش" في سوريا والعراق.

وكانت تركيا قد أعادت 26 "داعشياً" إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
03:54 PM

تركياً ترحل 11 "داعشياً" فرنسياً إلى بلادهم

بعد إعادة 26 من التنظيم إلى أوروبا وأمريكا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,813

رحّلت تركيا اليوم (الاثنين) 11 فرنسيًا يشتبه بأنهم مقاتلون إرهابيون أجانب إلى بلادهم، حسبما أعلنت وزارة الداخلية التركية.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته "فرانس 24"، أن ترحيل المقاتلين الفرنسيين تم في إطار الجهود الجارية الرامية لإعادة أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي المحتجزين في تركيا إلى دولهم.

وأضافت أنّ 1200 عنصر أجنبي في التنظيم لا يزالون محتجزين لديها.


وانتقدت أنقرة دولاً غربية لرفضها استعادة مواطنيها الذين غادروها للانضمام لـ"داعش" في سوريا والعراق.

وكانت تركيا قد أعادت 26 "داعشياً" إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

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