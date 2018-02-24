النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الفلقي" يرعى ختام ملتقى نبض تبصرة الشتوي التاسع

كرّم "سبق" وعدداً من شركاء النجاح

رعى وكيل محافظة محايل، علي بن إبراهيم الفلقي، ختام ملتقى تبصرة الشتوي التاسع، مساء أمس.

وكان المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحايل عسير، أقام حفل اختتام مناشط ملتقى نبض تبصرة، والذي بدأ فعالياته مع بداية إجازة الربيع الماضية، ضمن فعاليات وبرامج التنشيط السياحي محايل أدفأ.

تنوعت الفعاليات ما بين ملتقى المحاضرات للرجال، وملتقى أميرة الشتاء للأسرة والطفل، وبرنامج المصلى المتنقل في المتنزهات، وملتقى الشباب ودوري تبصرة الرياضي الرابع، والذي جمع فريقي العربي، والراكة.

وتوج فريق العربي، بكأس الشهيد محمد بن سعود المتحمي، محافظ محايل، أحد ضحايا طائرة عسير المنكوبة.

وحصل اللاعب محمد بن عبدالله آل سعد، على لقب هداف دورة تبصرة لعام 1439 .

وكرم "الفلقي"، بحضور رئيس مجلس الإدارة، الشيخ عبدالرحمن بن رشيد الألمعي، الإدارات الحكومية وشركاء النجاح، وعددًا من الصحف المحلية، بينها صحيفة "سبق"، وعددًا من الإعلاميين الذين كان لهم دور بارز في إنجاح الملتقى.

وكان الملتقى قدم أكثر من 80 فعالية تنوعت ما بين المحاضرات والكلمات التوجيهية واللقاءات الشبابية والدورات التدريبية والملتقيات النسائية .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الفلقي" يرعى ختام ملتقى نبض تبصرة الشتوي التاسع
سبق

رعى وكيل محافظة محايل، علي بن إبراهيم الفلقي، ختام ملتقى تبصرة الشتوي التاسع، مساء أمس.

وكان المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحايل عسير، أقام حفل اختتام مناشط ملتقى نبض تبصرة، والذي بدأ فعالياته مع بداية إجازة الربيع الماضية، ضمن فعاليات وبرامج التنشيط السياحي محايل أدفأ.

تنوعت الفعاليات ما بين ملتقى المحاضرات للرجال، وملتقى أميرة الشتاء للأسرة والطفل، وبرنامج المصلى المتنقل في المتنزهات، وملتقى الشباب ودوري تبصرة الرياضي الرابع، والذي جمع فريقي العربي، والراكة.

وتوج فريق العربي، بكأس الشهيد محمد بن سعود المتحمي، محافظ محايل، أحد ضحايا طائرة عسير المنكوبة.

وحصل اللاعب محمد بن عبدالله آل سعد، على لقب هداف دورة تبصرة لعام 1439 .

وكرم "الفلقي"، بحضور رئيس مجلس الإدارة، الشيخ عبدالرحمن بن رشيد الألمعي، الإدارات الحكومية وشركاء النجاح، وعددًا من الصحف المحلية، بينها صحيفة "سبق"، وعددًا من الإعلاميين الذين كان لهم دور بارز في إنجاح الملتقى.

وكان الملتقى قدم أكثر من 80 فعالية تنوعت ما بين المحاضرات والكلمات التوجيهية واللقاءات الشبابية والدورات التدريبية والملتقيات النسائية .

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
05:22 PM

"الفلقي" يرعى ختام ملتقى نبض تبصرة الشتوي التاسع

كرّم "سبق" وعدداً من شركاء النجاح

A A A
محمد طيران - محايل عسير
0
269

رعى وكيل محافظة محايل، علي بن إبراهيم الفلقي، ختام ملتقى تبصرة الشتوي التاسع، مساء أمس.

وكان المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحايل عسير، أقام حفل اختتام مناشط ملتقى نبض تبصرة، والذي بدأ فعالياته مع بداية إجازة الربيع الماضية، ضمن فعاليات وبرامج التنشيط السياحي محايل أدفأ.

تنوعت الفعاليات ما بين ملتقى المحاضرات للرجال، وملتقى أميرة الشتاء للأسرة والطفل، وبرنامج المصلى المتنقل في المتنزهات، وملتقى الشباب ودوري تبصرة الرياضي الرابع، والذي جمع فريقي العربي، والراكة.

وتوج فريق العربي، بكأس الشهيد محمد بن سعود المتحمي، محافظ محايل، أحد ضحايا طائرة عسير المنكوبة.

وحصل اللاعب محمد بن عبدالله آل سعد، على لقب هداف دورة تبصرة لعام 1439 .

وكرم "الفلقي"، بحضور رئيس مجلس الإدارة، الشيخ عبدالرحمن بن رشيد الألمعي، الإدارات الحكومية وشركاء النجاح، وعددًا من الصحف المحلية، بينها صحيفة "سبق"، وعددًا من الإعلاميين الذين كان لهم دور بارز في إنجاح الملتقى.

وكان الملتقى قدم أكثر من 80 فعالية تنوعت ما بين المحاضرات والكلمات التوجيهية واللقاءات الشبابية والدورات التدريبية والملتقيات النسائية .

شارك برأيك
52
290

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,304
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,384
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,971
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,498

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة