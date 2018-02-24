"الفلقي" يرعى ختام ملتقى نبض تبصرة الشتوي التاسع

كرّم "سبق" وعدداً من شركاء النجاح

رعى وكيل محافظة محايل، علي بن إبراهيم الفلقي، ختام ملتقى تبصرة الشتوي التاسع، مساء أمس.

وكان المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحايل عسير، أقام حفل اختتام مناشط ملتقى نبض تبصرة، والذي بدأ فعالياته مع بداية إجازة الربيع الماضية، ضمن فعاليات وبرامج التنشيط السياحي محايل أدفأ.

تنوعت الفعاليات ما بين ملتقى المحاضرات للرجال، وملتقى أميرة الشتاء للأسرة والطفل، وبرنامج المصلى المتنقل في المتنزهات، وملتقى الشباب ودوري تبصرة الرياضي الرابع، والذي جمع فريقي العربي، والراكة.

وتوج فريق العربي، بكأس الشهيد محمد بن سعود المتحمي، محافظ محايل، أحد ضحايا طائرة عسير المنكوبة.

وحصل اللاعب محمد بن عبدالله آل سعد، على لقب هداف دورة تبصرة لعام 1439 .

وكرم "الفلقي"، بحضور رئيس مجلس الإدارة، الشيخ عبدالرحمن بن رشيد الألمعي، الإدارات الحكومية وشركاء النجاح، وعددًا من الصحف المحلية، بينها صحيفة "سبق"، وعددًا من الإعلاميين الذين كان لهم دور بارز في إنجاح الملتقى.

وكان الملتقى قدم أكثر من 80 فعالية تنوعت ما بين المحاضرات والكلمات التوجيهية واللقاءات الشبابية والدورات التدريبية والملتقيات النسائية .