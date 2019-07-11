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اتفاقية لتمكين نزلاء إصلاحية سجون مكة من العمل الموسمي في الحج

"الدويش": تستهدف توسيع نطاق الشراكات مع القطاع الحكومي والخاص

وقعت المديرية العامة للسجون بمنطقة مكة المكرمة مع مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي اتفاقية لتمكين نزلاء إصلاحية العاصمة المقدسة والمفرج عنهم من العمل الموسمي في حج العام الحالي ١٤٤٠هـ.

وتهدف هذه الشراكة إلى إعادة صياغة مفهوم التأهيل والإصلاح ليواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وأوضح مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بن بندر الدويش أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه المديرية العامة للسجون لتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الحكومي والخاص، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للمديرية التي تسعى لإحداث نقلة نوعية في مجال تأهيل وإصلاح النزلاء.

وأضاف اللواء الدويش أن المشروع سيتيح الفرصة لعدد ١٠٠ نزيل العمل خلال موسم حج هذا العام بمقابل مادي وفق ما نصت عليه لوائح التشغيل بالسجون .

من جهته أكد المشرف على مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي رحيمي أحمد رحيمي بأن طبيعة عمل النزلاء مع مشروع الهدي والأضاحي ستكون في مهن إشرافية وفنية، وذلك بحسب الإمكانيات والمؤهلات لكل نزيل وأن هذا الاتفاق يعد الأول من نوعه لتمكين نزلاء السجون والمفرج عنهم من العمل في موسم الحج، ورفع مستوى المشاركة مع الجهات وتطوير الشراكة مع السجون.

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اتفاقية لتمكين نزلاء إصلاحية سجون مكة من العمل الموسمي في الحج
سبق

وقعت المديرية العامة للسجون بمنطقة مكة المكرمة مع مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي اتفاقية لتمكين نزلاء إصلاحية العاصمة المقدسة والمفرج عنهم من العمل الموسمي في حج العام الحالي ١٤٤٠هـ.

وتهدف هذه الشراكة إلى إعادة صياغة مفهوم التأهيل والإصلاح ليواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وأوضح مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بن بندر الدويش أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه المديرية العامة للسجون لتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الحكومي والخاص، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للمديرية التي تسعى لإحداث نقلة نوعية في مجال تأهيل وإصلاح النزلاء.

وأضاف اللواء الدويش أن المشروع سيتيح الفرصة لعدد ١٠٠ نزيل العمل خلال موسم حج هذا العام بمقابل مادي وفق ما نصت عليه لوائح التشغيل بالسجون .

من جهته أكد المشرف على مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي رحيمي أحمد رحيمي بأن طبيعة عمل النزلاء مع مشروع الهدي والأضاحي ستكون في مهن إشرافية وفنية، وذلك بحسب الإمكانيات والمؤهلات لكل نزيل وأن هذا الاتفاق يعد الأول من نوعه لتمكين نزلاء السجون والمفرج عنهم من العمل في موسم الحج، ورفع مستوى المشاركة مع الجهات وتطوير الشراكة مع السجون.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
03:41 PM

اتفاقية لتمكين نزلاء إصلاحية سجون مكة من العمل الموسمي في الحج

"الدويش": تستهدف توسيع نطاق الشراكات مع القطاع الحكومي والخاص

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عبدالله الراجحي - جدة
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وقعت المديرية العامة للسجون بمنطقة مكة المكرمة مع مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي اتفاقية لتمكين نزلاء إصلاحية العاصمة المقدسة والمفرج عنهم من العمل الموسمي في حج العام الحالي ١٤٤٠هـ.

وتهدف هذه الشراكة إلى إعادة صياغة مفهوم التأهيل والإصلاح ليواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وأوضح مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بن بندر الدويش أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه المديرية العامة للسجون لتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الحكومي والخاص، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للمديرية التي تسعى لإحداث نقلة نوعية في مجال تأهيل وإصلاح النزلاء.

وأضاف اللواء الدويش أن المشروع سيتيح الفرصة لعدد ١٠٠ نزيل العمل خلال موسم حج هذا العام بمقابل مادي وفق ما نصت عليه لوائح التشغيل بالسجون .

من جهته أكد المشرف على مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي رحيمي أحمد رحيمي بأن طبيعة عمل النزلاء مع مشروع الهدي والأضاحي ستكون في مهن إشرافية وفنية، وذلك بحسب الإمكانيات والمؤهلات لكل نزيل وأن هذا الاتفاق يعد الأول من نوعه لتمكين نزلاء السجون والمفرج عنهم من العمل في موسم الحج، ورفع مستوى المشاركة مع الجهات وتطوير الشراكة مع السجون.

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