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إمارة تبوك عبر رسائل نصية: بكل مشاعر المحبة والولاء نرحب بزيارة الملك

بعثت إمارة منطقة تبوك برسائل نصية لمواطني المنطقة ترحيبًا بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى المنطقة.

وذكرت الإمارة في رسالتها "بكل مشاعر المحبة والولاء يرحب سمو أمير منطقة تبوك، وأهالي المنطقة بمقدم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ بقلوب امتلأت حبًا، ونفوس ارتوت ودًا".

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى تبوك جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إمارة تبوك عبر رسائل نصية: بكل مشاعر المحبة والولاء نرحب بزيارة الملك
سبق

بعثت إمارة منطقة تبوك برسائل نصية لمواطني المنطقة ترحيبًا بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى المنطقة.

وذكرت الإمارة في رسالتها "بكل مشاعر المحبة والولاء يرحب سمو أمير منطقة تبوك، وأهالي المنطقة بمقدم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ بقلوب امتلأت حبًا، ونفوس ارتوت ودًا".

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
09:41 PM
اخر تعديل
19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
11:04 PM

إمارة تبوك عبر رسائل نصية: بكل مشاعر المحبة والولاء نرحب بزيارة الملك

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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بعثت إمارة منطقة تبوك برسائل نصية لمواطني المنطقة ترحيبًا بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى المنطقة.

وذكرت الإمارة في رسالتها "بكل مشاعر المحبة والولاء يرحب سمو أمير منطقة تبوك، وأهالي المنطقة بمقدم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ بقلوب امتلأت حبًا، ونفوس ارتوت ودًا".

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