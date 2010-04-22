أجابت وزارة الصحة عن أحد الاستفسارات الشائعة حول تأثير السكريات على كفاءة لقاح كورونا، وما أثير حول ضرورة وقف تناولها قبل تلقي اللقاح، وهو ما نفته ونفت علاقته باللقاح. وأشار حساب "الصحة_937"، المختص بالرد على استفسارات المواطنين والمقيمين الصحية، بأنه لا يوجد نوع طعام يتعارض مع التطعيم بلقاح كورونا، أو يضعف كفاءته، بما في ذلك السكريات، وذلك في تفنيدها لشائعة تأثير السكريات على كفاءة اللقاح. ويعمل حساب "الصحة_937" على تفنيد الشائعات المثارة حول لقاح كورونا أولاً بأول، وتوضيح ما يلتبس على المغردين، والرد على الاستفسارات الصحية الشائعة للمواطنين والمقيمين.

هل يؤثر تناول بعض الأطعمة على فاعلية لقاح كورونا؟.. "الصحة" توضح ياسر نجدي سبق 2021-04-21 أجابت وزارة الصحة عن أحد الاستفسارات الشائعة حول تأثير السكريات على كفاءة لقاح كورونا، وما أثير حول ضرورة وقف تناولها قبل تلقي اللقاح، وهو ما نفته ونفت علاقته باللقاح.



وأشار حساب "الصحة_937"، المختص بالرد على استفسارات المواطنين والمقيمين الصحية، بأنه لا يوجد نوع طعام يتعارض مع التطعيم بلقاح كورونا، أو يضعف كفاءته، بما في ذلك السكريات، وذلك في تفنيدها لشائعة تأثير السكريات على كفاءة اللقاح.



ويعمل حساب "الصحة_937" على تفنيد الشائعات المثارة حول لقاح كورونا أولاً بأول، وتوضيح ما يلتبس على المغردين، والرد على الاستفسارات الصحية الشائعة للمواطنين والمقيمين.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442 11:43 PM

هل يؤثر تناول بعض الأطعمة على فاعلية لقاح كورونا؟.. "الصحة" توضح قالت إن السكريات لا تضعف كفاءته





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أجابت وزارة الصحة عن أحد الاستفسارات الشائعة حول تأثير السكريات على كفاءة لقاح كورونا، وما أثير حول ضرورة وقف تناولها قبل تلقي اللقاح، وهو ما نفته ونفت علاقته باللقاح.



وأشار حساب "الصحة_937"، المختص بالرد على استفسارات المواطنين والمقيمين الصحية، بأنه لا يوجد نوع طعام يتعارض مع التطعيم بلقاح كورونا، أو يضعف كفاءته، بما في ذلك السكريات، وذلك في تفنيدها لشائعة تأثير السكريات على كفاءة اللقاح.



ويعمل حساب "الصحة_937" على تفنيد الشائعات المثارة حول لقاح كورونا أولاً بأول، وتوضيح ما يلتبس على المغردين، والرد على الاستفسارات الصحية الشائعة للمواطنين والمقيمين.