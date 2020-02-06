هنا قائمة جنسيات الضحايا.. ارتفاع حصيلة قتلى ومصابي انشطار الطائرة التركية

بينهم رعايا لـ٣ دول عربية.. خرجت عن مسارها عقب هبوطها في "صبيحة غوكشن"

أكد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم طائرة الركاب التي خرجت عن مسارها، عقب هبوطها في مطار "صبيحة غوكشن" بإسطنبول، إلى 3 أشخاص والإصابات إلى 179.

وتنقل "سبق" عن مصادر إخبارية تركية، جنسيات ضحايا الطائرة، وهم من ١٢ جنسية؛ كالتالي: ١٥٥ من تركيا، و٤ من أمريكا، ومثلهم من الصين، و٣ من العراق، و٢ من إسرائيل، وواحد من كل من: (قيرغستان، وكازاخستان، وتركمانستان، والمغرب، وأذربيجان، والسويد، وسوريا).

وكانت وكالة "الأناضول" قد نقلت عن الوزير قوله: قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 179، وفي وقت سابق تم الإعلان عن مقتل شخص واحد وإصابة 157 بجروح.

وفي وقت سابق الأربعاء، تحطمت طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة تركية خاصة، قادمة من ولاية أزمير (غرب)، عقب هبوطها بشكل عنيف في مطار صبيحة غوكشن بإسطنبول؛ مما أدى لانشطارها إلى 3 أجزاء.

وأعلن حاكم إسطنبول، علي يرلي كايا، في مقابلة على قناة "إن تي في"، أن سبب الهبوط الاضطراري الحاد هو الحالة الجوية السيئة.

وأظهرت لقطات على وسائل الإعلام التركية أن جسم الطائرة، وقسم منه بالقرب من الذيل، قد انفصل. وتم نقل الركاب بينما كانت الطائرة مستلقية على العشب بجوار المدرج.

وأظهرت لقطات في وقت سابق جزءًا خارجيًّا من الطائرة وقد اشتعلت فيه النيران.