كورونا في فلسطين.. 169 إصابة جديدة و5 حالات وفاة
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وخمسة حالات وفاة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.4%، ونسبة الوفيات 1.1%.
كورونا في فلسطين.. 169 إصابة جديدة و5 حالات وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-05-16
سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وخمسة حالات وفاة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.4%، ونسبة الوفيات 1.1%.
16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442
05:59 PM
كورونا في فلسطين.. 169 إصابة جديدة و5 حالات وفاة
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وخمسة حالات وفاة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.4%، ونسبة الوفيات 1.1%.