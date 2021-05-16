النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
إضافة إلى أي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت فيها انتشار السلالة المتحورة

"الداخلية": استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى 13 دولة دون الحصول على إذن مسبق

كورونا في فلسطين.. 169 إصابة جديدة و5 حالات وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وخمسة حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.4%، ونسبة الوفيات 1.1%.

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا في فلسطين.. 169 إصابة جديدة و5 حالات وفاة
سبق

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وخمسة حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.4%، ونسبة الوفيات 1.1%.

16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442
05:59 PM

كورونا في فلسطين.. 169 إصابة جديدة و5 حالات وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
245

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وخمسة حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.4%، ونسبة الوفيات 1.1%.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,824
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,562
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,249
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,085

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة