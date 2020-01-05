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التحقيق في اتهام امرأة بسكب مياه الأسيت الحارق على زوجها النائم

كان نائمًا في صالة منزله بـ"جازان".. والمتهمة أُطلق سراحها بكفالة

اتهم مواطن في محافظة صبيا زوجته بسكب سائل الأسيت الحارق على جسده وهو نائم في المنزل؛ وأُدخل إثر ذلك العناية المركزة في مستشفى الملك فهد المركزي بمنطقة جازان.

وتحقق النيابة العامة والجهات المعنية بصبيا في تفاصيل الحادثة.

وكشف الزوج في حديث لـ"سبق" تفاصيل الواقعة قائلاً: "كنت نائمًا في صالة منزلي، وفوجئت بزوجتي الثانية تقوم برش سائل حارق على جسدي ووجهي، وتغلق الباب، وتمنعني من الخروج من الشقة وهي تردد نيتها قتلي، حتى عثرت على مفاتيح المنزل، وخرجت مستنجدًا بالجيران نظرًا لكوني لم أعد أرى جيدًا، وجسدي يحترق".

وتابع عن سبب قيامها بذلك: "كنا على خلاف بسبب بعض الأمور، وقد أبلغتها بأني سأنام في صالة المنزل، وصباحا سأعيدها لمنزل أسرتها، ولكن خلال نومي فوجئت بما فعلته بي، وقد تدهورت حالتي الصحية خلال هذا الأسبوع، ولا أستطيع الحركة".

وقال في حديثه: "الجهات المعنية باشرت التحقيق في القضية، ولكنها أطلقت سراحها بالكفالة، بينما أنا في حالة صحية متدهورة، وقد أثبتُّ ما ارتكبَته بحقي، وكذلك التقارير الطبية أكدت ذلك".

الجهات الأمنية صبيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التحقيق في اتهام امرأة بسكب مياه الأسيت الحارق على زوجها النائم
سبق

اتهم مواطن في محافظة صبيا زوجته بسكب سائل الأسيت الحارق على جسده وهو نائم في المنزل؛ وأُدخل إثر ذلك العناية المركزة في مستشفى الملك فهد المركزي بمنطقة جازان.

وتحقق النيابة العامة والجهات المعنية بصبيا في تفاصيل الحادثة.

وكشف الزوج في حديث لـ"سبق" تفاصيل الواقعة قائلاً: "كنت نائمًا في صالة منزلي، وفوجئت بزوجتي الثانية تقوم برش سائل حارق على جسدي ووجهي، وتغلق الباب، وتمنعني من الخروج من الشقة وهي تردد نيتها قتلي، حتى عثرت على مفاتيح المنزل، وخرجت مستنجدًا بالجيران نظرًا لكوني لم أعد أرى جيدًا، وجسدي يحترق".

وتابع عن سبب قيامها بذلك: "كنا على خلاف بسبب بعض الأمور، وقد أبلغتها بأني سأنام في صالة المنزل، وصباحا سأعيدها لمنزل أسرتها، ولكن خلال نومي فوجئت بما فعلته بي، وقد تدهورت حالتي الصحية خلال هذا الأسبوع، ولا أستطيع الحركة".

وقال في حديثه: "الجهات المعنية باشرت التحقيق في القضية، ولكنها أطلقت سراحها بالكفالة، بينما أنا في حالة صحية متدهورة، وقد أثبتُّ ما ارتكبَته بحقي، وكذلك التقارير الطبية أكدت ذلك".

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
01:25 AM
اخر تعديل
06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
07:20 AM

التحقيق في اتهام امرأة بسكب مياه الأسيت الحارق على زوجها النائم

كان نائمًا في صالة منزله بـ"جازان".. والمتهمة أُطلق سراحها بكفالة

A A A
محمد المواسي - جازان
78
265,657

اتهم مواطن في محافظة صبيا زوجته بسكب سائل الأسيت الحارق على جسده وهو نائم في المنزل؛ وأُدخل إثر ذلك العناية المركزة في مستشفى الملك فهد المركزي بمنطقة جازان.

وتحقق النيابة العامة والجهات المعنية بصبيا في تفاصيل الحادثة.

وكشف الزوج في حديث لـ"سبق" تفاصيل الواقعة قائلاً: "كنت نائمًا في صالة منزلي، وفوجئت بزوجتي الثانية تقوم برش سائل حارق على جسدي ووجهي، وتغلق الباب، وتمنعني من الخروج من الشقة وهي تردد نيتها قتلي، حتى عثرت على مفاتيح المنزل، وخرجت مستنجدًا بالجيران نظرًا لكوني لم أعد أرى جيدًا، وجسدي يحترق".

وتابع عن سبب قيامها بذلك: "كنا على خلاف بسبب بعض الأمور، وقد أبلغتها بأني سأنام في صالة المنزل، وصباحا سأعيدها لمنزل أسرتها، ولكن خلال نومي فوجئت بما فعلته بي، وقد تدهورت حالتي الصحية خلال هذا الأسبوع، ولا أستطيع الحركة".

وقال في حديثه: "الجهات المعنية باشرت التحقيق في القضية، ولكنها أطلقت سراحها بالكفالة، بينما أنا في حالة صحية متدهورة، وقد أثبتُّ ما ارتكبَته بحقي، وكذلك التقارير الطبية أكدت ذلك".

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