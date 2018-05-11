جازان .. مستشفى الملك فهد المركزي يوصل الدواء لـمنازل 3947 مريضًا

استمرارًا للمبادرات التي أطلقتها "الصحة" تماشيًا مع تدابير واحترازات "كورونا"

استمرارًا للمبادرات التي أطلقتها صحة جازان تماشيًا مع الاحترازات والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) فقد نفذ مستشفى الملك فهد المركزي بجازان ممثلاً بقسم الصيدلية مبادرة إيصال الأدوية لمنازل المرضى، حيث جرى خلال شهر إبريل إجراء 17637 عملية صرف أدوية لـ3947 مريضًا.

وشهدت المبادرة تنوعًا في طرق إيصال الأدوية لمنازل المرضى داخل محافظات وقرى منطقة جازان، فقد أسهمت مؤسسة البريد السعودي ومن خلال أسطول النقل التابع لها بإيصال الأدوية لـ 2310 مرضى، كما أسهم المتطوعون بعد تسجيلهم في منصة التطوع الصحي وتجاوزهم كل الإجراءات وتطبيقهم لمعايير مكافحة العدوى في إيصال الأدوية لـ 911 مريضًا.

وقد هيأت إدارة المستشفى موقعًا يكون من خلاله صرف واستلام الأدوية دون الحاجة إلى الدخول إلى حرم المستشفى بعد أن يتم تجهيز الوصفات والتواصل مع المرضى لاستلامها عبر السيارات، حيث تم من خلالها خدمة 753 مريضًا.