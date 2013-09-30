1105 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 38363

الفيروس أنهى حياة 10 مرضى خلال 24 ساعة

سجّل لبنان 1105 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 38363 إصابةً.

وبيّنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم (الثلاثاء)، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 17110.

وأضافت أن عدد الوفيات بلغ 361 حالة بعد تسجيل 10 حالات وفاة.