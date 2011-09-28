توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بمشيئة الله- اليوم، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على مدينة حائل ومحافظات: (الحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء) التابعة للمنطقة.
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل
قالت: تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل 6 محافظات
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بمشيئة الله- اليوم، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على مدينة حائل ومحافظات: (الحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء) التابعة للمنطقة.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حائل
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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائلوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-28
28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
10:56 AM
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل
قالت: تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل 6 محافظات
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بمشيئة الله- اليوم، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على مدينة حائل ومحافظات: (الحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء) التابعة للمنطقة.
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