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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل

قالت: تؤدي إلى تدني‏ الرؤية وتشمل 6 محافظات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بمشيئة الله- اليوم، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى تدني ‏مدى الرؤية على مدينة ‏حائل ومحافظات: (الحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء) التابعة للمنطقة.‏

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بمشيئة الله- اليوم، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى تدني ‏مدى الرؤية على مدينة ‏حائل ومحافظات: (الحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء) التابعة للمنطقة.‏

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
10:56 AM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل

قالت: تؤدي إلى تدني‏ الرؤية وتشمل 6 محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بمشيئة الله- اليوم، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى تدني ‏مدى الرؤية على مدينة ‏حائل ومحافظات: (الحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء) التابعة للمنطقة.‏

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