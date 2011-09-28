"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل

قالت: تؤدي إلى تدني‏ الرؤية وتشمل 6 محافظات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بمشيئة الله- اليوم، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى تدني ‏مدى الرؤية على مدينة ‏حائل ومحافظات: (الحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء) التابعة للمنطقة.‏