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ديوان المظالم يسهم في تدريب 597 طالبًا وطالبة عبر "خبير"

خلال أكثر من 14 تخصصًا.. تزامنًا مع اليوم الدولي للتعليم

أسهم ديوان المظالم في تدريب 597 طالبًا وطالبة عبر منصة "خبير" للتدريب التعاوني بمرافق ديوان المظالم القضائية والإدارية، تزامناً مع اليوم الدولي للتعليم.

وقضى المتدربون 19,505 ساعات تدريبية في أكثر من 14 تخصصًا قانونيًا وإداريًا للجامعات والمعاهد السعودية من مختلف مناطق المملكة.

وكان ديوان المظالم قد وقّع مجموعة من مذكرات التفاهم مع عدد من الجامعات المحلية والعالمية، بهدف نشر الوعي بالتقاضي الإداري، إضافة إلى إقامة محاضرات وأنشطة تثقيفية وتعريفية بديوان المظالم واختصاصاته وآلية القضاء الإداري في المملكة.

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ديوان المظالم يسهم في تدريب 597 طالبًا وطالبة عبر "خبير"
سبق

أسهم ديوان المظالم في تدريب 597 طالبًا وطالبة عبر منصة "خبير" للتدريب التعاوني بمرافق ديوان المظالم القضائية والإدارية، تزامناً مع اليوم الدولي للتعليم.

وقضى المتدربون 19,505 ساعات تدريبية في أكثر من 14 تخصصًا قانونيًا وإداريًا للجامعات والمعاهد السعودية من مختلف مناطق المملكة.

وكان ديوان المظالم قد وقّع مجموعة من مذكرات التفاهم مع عدد من الجامعات المحلية والعالمية، بهدف نشر الوعي بالتقاضي الإداري، إضافة إلى إقامة محاضرات وأنشطة تثقيفية وتعريفية بديوان المظالم واختصاصاته وآلية القضاء الإداري في المملكة.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
12:42 PM

ديوان المظالم يسهم في تدريب 597 طالبًا وطالبة عبر "خبير"

خلال أكثر من 14 تخصصًا.. تزامنًا مع اليوم الدولي للتعليم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أسهم ديوان المظالم في تدريب 597 طالبًا وطالبة عبر منصة "خبير" للتدريب التعاوني بمرافق ديوان المظالم القضائية والإدارية، تزامناً مع اليوم الدولي للتعليم.

وقضى المتدربون 19,505 ساعات تدريبية في أكثر من 14 تخصصًا قانونيًا وإداريًا للجامعات والمعاهد السعودية من مختلف مناطق المملكة.

وكان ديوان المظالم قد وقّع مجموعة من مذكرات التفاهم مع عدد من الجامعات المحلية والعالمية، بهدف نشر الوعي بالتقاضي الإداري، إضافة إلى إقامة محاضرات وأنشطة تثقيفية وتعريفية بديوان المظالم واختصاصاته وآلية القضاء الإداري في المملكة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,876
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