بين "اللعبة الخطيرة" و"الموت السريري".. فرنسا تفضح الأطماع التركية بليبيا

فيما أكد "ماكرون" دعم المبادرة المصرية وشدد على وقف إطلاق النار فوراً

فضحت فرنسا الدور التركي المشبوه في ليبيا؛ حيث أكدت فرنسا أنها تدعم مبادرة مصر بشأن ليبيا وتنسق معها لإعادة إطلاق العملية السياسية، مؤكدة أن استقرار ليبيا ومكافحة الإرهاب هناك ضرورتان لأمن أوروبا.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه أطلع الرئيس التونسي قيس بن سعيد على قلقه العميق بشأن تدهور الوضع في ليبيا والمخاطر التي يشكلها ذلك على المنطقة بأكملها، وأكد له ضرورة وقف إطلاق النار بشكل عاجل، وقال الرئيس الفرنسي: إن مصلحة الجميع في وقف الحرب في ليبيا.

وأضاف، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التونسي قيس سعيد، أن تركيا تلعب لعبة خطيرة في الأزمة الليبية، مشيراً إلى أنه يجب وقف التدخلات الخارجية والتصرفات أحادية الجانب من قبل تركيا.

وندد الرئيس بلعبة خطيرة تمارسها تركيا في ليبيا، معتبراً أنها تشكل تهديداً مباشراً للمنطقة وأوروبا، وقال "ماكرون" بعد لقائه نظيره التونسي قيس سعيد في الإليزيه: "أرى اليوم أن تركيا تمارس لعبة خطيرة في ليبيا تناقض كل الالتزامات التي أعلنتها في مؤتمر برلين"، مؤكداً أنه قال الكلام نفسه في مكالمة هاتفية اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حين أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي ونظيره الفرنسي اتفقا على ضرورة التوصل لوقف للنار في ليبيا.

ووفق صحيفة "اليوم السابع" المصرية، لفت إيمانويل ماكرون إلى أن هذا الموقف يصب في مصلحة ليبيا، وجاراتها والمنطقة بأسرها وأيضاً أوروبا، داعياً إلى وقف التدخلات الأجنبية والأعمال الأحادية لأولئك الذين يزعمون أنهم يحققون مكاسب جديدة في الحرب في ليبيا.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن فرنسا وتونس تطالبان معاً الأطراف المعنيين بوقف إطلاق النار والتزام تعهدّاتهم باستئناف المفاوضات التي أطلقت برعاية الأمم المتحدة من أجل استعادة الأمن، والمضي قدماً في إعادة توحيد المؤسسات الليبية والبدء بإعادة الإعمار لما فيه مصلحة كل الليبيين.

وقال "ماكرون": إن الطريق صعب وأقدر حساسية الموقف التونسي الذي تريد بالنأي عن هذه التدخلات والحرب رغم أن تونس سبق وأن أعلنت بأنها لن تكون ساحة خلفية لأي طرف، ولكن تبقى مخاوف تونس من نزوح جماعي في حالة اندلاع أي مواجهة ودخول عناصر من المليشيات التي جلبتها تركيا من القاعدة وجبهة النصرة السورية والمرتزقة وبقايا "داعش" من سوريا والعراق.

ولفت الرئيس الفرنسي إلى أن الحادث العسكري البحري الأخير بين فرنسا وتركيا في البحر المتوسط، والذي يحقق حلف شمال الأطلسي في شأنه، يشكل "أحد أبرز الاثباتات على الموت السريري" للحلف، متابعاً: أحيلكم على تصريحاتي نهاية العام الفائت عن الموت السريري لحلف شمال الأطلسي. أرى أن ما حصل هو أحد أبرز الإثباتات على ذلك، معتبراً أن الوضع لا يمكن تحمله.

وأمس اعتبر الاتحاد الأوروبي أن تركيا تستخدم لغة القوة وتستمر في إرسال آلاف المقاتلين إلى ليبيا.

ودعا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، للتوصل إلى وقف للنار بين الأطراف الليبية، واستئناف محادثات 5+5، كما اعتبر أن الاتحاد يواجه مسار أستانا جديداً بين روسيا وتركيا في ليبيا هذه المرة حيث تشتركان في المصالح، وفق تعبيره.

إلى ذلك، شدد الاتحاد على ضرورة تعزيز الوجود العسكري الأوروبي في الساحل الإفريقي لحماية أمن أوروبا.

على صعيد متصل، أكد وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، لنظيره الإيطالي، خلال زيارة لمقر عملية "إيريني" (لمراقبة حركة السفن والسلاح في المتوسط) بحسب ما أفادت الخارجية أمس الاثنين، أن منع وصول السلاح لليبيا مهم لألمانيا وإيطاليا، مضيفاً "لهذا نحتاج المزيد من المساهمات الطموحة من جانب دول الاتحاد الأوروبي".

يذكر أنه إلى جانب الملف الليبي تتعدد الملفات والقضايا التي تصعد الخلاف بين أنقرة والاتحاد، من التنقيب عن النفط في المتوسط ومسألة اليونان وقبرص، إلى ملف اللاجئين الذي وتر لسنوات تلك العلاقات.

والأسبوع الماضي، اتهم الاتحاد الأوروبي تركيا بعرقلة عملة "إيريني". وأكد دبلوماسيون ومسؤولون في بروكسل الأربعاء الماضي قبيل اجتماع لوزراء دفاع دول الناتو أن تركيا تعرقل مساعي الاتحاد لتأمين مساعدة حلف شمال الأطلسي لعملية الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط (إيرني)، الرامية لفرض حظر أسلحة أممي على ليبيا التي مزقها الصراع.

كما أبدت فرنسا في حينه، امتعاضها من التصرفات التركية التي وصفتها بالعدوانية في المتوسط، داعية "الأطلسي" إلى التحرك من أجل صد تلك الأفعال. وأعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أن سفينة فرنسية تشارك في مهمة للحلف الأطلسي في البحر المتوسط تعرضت مؤخرا لعمل "عدواني للغاية" من قبل زوارق تركية، منددة بمسألة "بالغة الخطورة" مع شريك أطلسي.