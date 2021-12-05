وشهد اليوم منافسات فئة الحيل الزمول على مسافة 8 كم تحقيق عبدالرحمن سلمان المغيري للشوط الأول بعد فوز المطية «افتخار»، فيما انتزعت هجن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف صدارة الشوط الثاني والرابع للقعدان بعد فوز القعود «مبعد» في الشوط الثاني و «زرياب» في الشوط الرابع، فيما جاءت المطية «الفايزة» في صدارة الشوط الثالث لمالكها بدر بندر العتيبي، بينما حققت المطية «عوايد» لمالكها عبدالهادي راشد المري أسرع توقيت في منافسات اليوم الخامس بزمن وقدره 13:34.760.

اختتمت اليوم منافسات خامس أيام كأس وزارة الرياضة للهجن الذي يستمر حتى السابع من شهر ديسمبر الحالي على ميدان السيح بمحافظة الأحساء.

كأس الهجن.. "عوايد" تحقق أفضل توقيت في يوم "الحيل والزمول" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-05 اختتمت اليوم منافسات خامس أيام كأس وزارة الرياضة للهجن الذي يستمر حتى السابع من شهر ديسمبر الحالي على ميدان السيح بمحافظة الأحساء. وشهد اليوم منافسات فئة الحيل الزمول على مسافة 8 كم تحقيق عبدالرحمن سلمان المغيري للشوط الأول بعد فوز المطية «افتخار»، فيما انتزعت هجن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف صدارة الشوط الثاني والرابع للقعدان بعد فوز القعود «مبعد» في الشوط الثاني و «زرياب» في الشوط الرابع، فيما جاءت المطية «الفايزة» في صدارة الشوط الثالث لمالكها بدر بندر العتيبي، بينما حققت المطية «عوايد» لمالكها عبدالهادي راشد المري أسرع توقيت في منافسات اليوم الخامس بزمن وقدره 13:34.760.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443 06:22 PM

كأس الهجن.. "عوايد" تحقق أفضل توقيت في يوم "الحيل والزمول" في خامس أيام البطولة على ميدان السيح بمحافظة الأحساء





A A A





0 مشاركة

اختتمت اليوم منافسات خامس أيام كأس وزارة الرياضة للهجن الذي يستمر حتى السابع من شهر ديسمبر الحالي على ميدان السيح بمحافظة الأحساء.

وشهد اليوم منافسات فئة الحيل الزمول على مسافة 8 كم تحقيق عبدالرحمن سلمان المغيري للشوط الأول بعد فوز المطية «افتخار»، فيما انتزعت هجن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف صدارة الشوط الثاني والرابع للقعدان بعد فوز القعود «مبعد» في الشوط الثاني و «زرياب» في الشوط الرابع، فيما جاءت المطية «الفايزة» في صدارة الشوط الثالث لمالكها بدر بندر العتيبي، بينما حققت المطية «عوايد» لمالكها عبدالهادي راشد المري أسرع توقيت في منافسات اليوم الخامس بزمن وقدره 13:34.760.