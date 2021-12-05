النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كأس الهجن.. "عوايد" تحقق أفضل توقيت في يوم "الحيل والزمول"

في خامس أيام البطولة على ميدان السيح بمحافظة الأحساء

اختتمت اليوم منافسات خامس أيام كأس وزارة الرياضة للهجن الذي يستمر حتى السابع من شهر ديسمبر الحالي على ميدان السيح بمحافظة الأحساء.

وشهد اليوم منافسات فئة الحيل الزمول على مسافة 8 كم تحقيق عبدالرحمن سلمان المغيري للشوط الأول بعد فوز المطية «افتخار»، فيما انتزعت هجن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف صدارة الشوط الثاني والرابع للقعدان بعد فوز القعود «مبعد» في الشوط الثاني و «زرياب» في الشوط الرابع، فيما جاءت المطية «الفايزة» في صدارة الشوط الثالث لمالكها بدر بندر العتيبي، بينما حققت المطية «عوايد» لمالكها عبدالهادي راشد المري أسرع توقيت في منافسات اليوم الخامس بزمن وقدره 13:34.760.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
كأس الهجن.. "عوايد" تحقق أفضل توقيت في يوم "الحيل والزمول"
سبق

اختتمت اليوم منافسات خامس أيام كأس وزارة الرياضة للهجن الذي يستمر حتى السابع من شهر ديسمبر الحالي على ميدان السيح بمحافظة الأحساء.

وشهد اليوم منافسات فئة الحيل الزمول على مسافة 8 كم تحقيق عبدالرحمن سلمان المغيري للشوط الأول بعد فوز المطية «افتخار»، فيما انتزعت هجن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف صدارة الشوط الثاني والرابع للقعدان بعد فوز القعود «مبعد» في الشوط الثاني و «زرياب» في الشوط الرابع، فيما جاءت المطية «الفايزة» في صدارة الشوط الثالث لمالكها بدر بندر العتيبي، بينما حققت المطية «عوايد» لمالكها عبدالهادي راشد المري أسرع توقيت في منافسات اليوم الخامس بزمن وقدره 13:34.760.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
06:22 PM

كأس الهجن.. "عوايد" تحقق أفضل توقيت في يوم "الحيل والزمول"

في خامس أيام البطولة على ميدان السيح بمحافظة الأحساء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
146

اختتمت اليوم منافسات خامس أيام كأس وزارة الرياضة للهجن الذي يستمر حتى السابع من شهر ديسمبر الحالي على ميدان السيح بمحافظة الأحساء.

وشهد اليوم منافسات فئة الحيل الزمول على مسافة 8 كم تحقيق عبدالرحمن سلمان المغيري للشوط الأول بعد فوز المطية «افتخار»، فيما انتزعت هجن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف صدارة الشوط الثاني والرابع للقعدان بعد فوز القعود «مبعد» في الشوط الثاني و «زرياب» في الشوط الرابع، فيما جاءت المطية «الفايزة» في صدارة الشوط الثالث لمالكها بدر بندر العتيبي، بينما حققت المطية «عوايد» لمالكها عبدالهادي راشد المري أسرع توقيت في منافسات اليوم الخامس بزمن وقدره 13:34.760.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,187
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,541
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,311
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,346

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة