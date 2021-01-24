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إعلان مرتقب لـ"الحريري" بعدم المشاركة في الانتخابات اللبنانية

تُجرى في شهر مايو المقبل

ذكر أعضاء في تيار المستقبل أنه من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، اليوم (الاثنين) عدم خوضه الانتخابات البرلمانية في مايو المقبل، وأن حزبه قد يقاطع الانتخابات، فيما قد يصبح زلزالًا سياسيًّا في وقت تعاني فيه البلاد انهيارًا ماليًّا.

وعقد "الحريري" لدى وصوله إلى لبنان، الخميس الماضي، سلسلة اجتماعات مع أعضاء في تيار المستقبل وكبار السياسيين اللبنانيين، ومن المقرر أن يعلن موقفه الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم، وفقاً لـ"رويترز".

ولم يصرح "الحريري" علانيةً بعد بأي أسباب للمقاطعة المحتملة، على الرغم من أن مصادر سياسية أشارت إلى أنه أعرب عن سخطه من إعاقة مليشيا "حزب الله" لجهوده السابقة للحكم.

الرئيسية/ أخبار العالم

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إعلان مرتقب لـ"الحريري" بعدم المشاركة في الانتخابات اللبنانية
سبق

ذكر أعضاء في تيار المستقبل أنه من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، اليوم (الاثنين) عدم خوضه الانتخابات البرلمانية في مايو المقبل، وأن حزبه قد يقاطع الانتخابات، فيما قد يصبح زلزالًا سياسيًّا في وقت تعاني فيه البلاد انهيارًا ماليًّا.

وعقد "الحريري" لدى وصوله إلى لبنان، الخميس الماضي، سلسلة اجتماعات مع أعضاء في تيار المستقبل وكبار السياسيين اللبنانيين، ومن المقرر أن يعلن موقفه الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم، وفقاً لـ"رويترز".

ولم يصرح "الحريري" علانيةً بعد بأي أسباب للمقاطعة المحتملة، على الرغم من أن مصادر سياسية أشارت إلى أنه أعرب عن سخطه من إعاقة مليشيا "حزب الله" لجهوده السابقة للحكم.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
03:05 PM

إعلان مرتقب لـ"الحريري" بعدم المشاركة في الانتخابات اللبنانية

تُجرى في شهر مايو المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر أعضاء في تيار المستقبل أنه من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، اليوم (الاثنين) عدم خوضه الانتخابات البرلمانية في مايو المقبل، وأن حزبه قد يقاطع الانتخابات، فيما قد يصبح زلزالًا سياسيًّا في وقت تعاني فيه البلاد انهيارًا ماليًّا.

وعقد "الحريري" لدى وصوله إلى لبنان، الخميس الماضي، سلسلة اجتماعات مع أعضاء في تيار المستقبل وكبار السياسيين اللبنانيين، ومن المقرر أن يعلن موقفه الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم، وفقاً لـ"رويترز".

ولم يصرح "الحريري" علانيةً بعد بأي أسباب للمقاطعة المحتملة، على الرغم من أن مصادر سياسية أشارت إلى أنه أعرب عن سخطه من إعاقة مليشيا "حزب الله" لجهوده السابقة للحكم.

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