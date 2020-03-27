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"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

شاهد .. أمانة مكة تنفِّذ حملة تعقيم وتطهير للشوارع والمرافق العامة

ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها لمواجهة فيروس كورونا

في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، قامت أمانة العاصمة المقدسة مساء اليوم الجمعة بتنفيذ حملة تعقيم وتطهير، شملت عددًا من شوارع مكة المكرمة.

وتفصيلاً، جاءت تلك الأعمال حرصًا على مواصلة حملات تعقيم وتطهير مرافق وطرقات العاصمة المقدسة كافة ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الأمانة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونفَّذت وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للنظافة، والإدارة العامة للصحة العامة، مساء اليوم حملات مكثفة في غسل وتعقيم وتطهير عدد من المواقع بمكة المكرمة.

فيروس كورونا الجديد أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. أمانة مكة تنفِّذ حملة تعقيم وتطهير للشوارع والمرافق العامة
سبق

في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، قامت أمانة العاصمة المقدسة مساء اليوم الجمعة بتنفيذ حملة تعقيم وتطهير، شملت عددًا من شوارع مكة المكرمة.

وتفصيلاً، جاءت تلك الأعمال حرصًا على مواصلة حملات تعقيم وتطهير مرافق وطرقات العاصمة المقدسة كافة ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الأمانة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونفَّذت وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للنظافة، والإدارة العامة للصحة العامة، مساء اليوم حملات مكثفة في غسل وتعقيم وتطهير عدد من المواقع بمكة المكرمة.

27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
10:51 PM

شاهد .. أمانة مكة تنفِّذ حملة تعقيم وتطهير للشوارع والمرافق العامة

ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها لمواجهة فيروس كورونا

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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9,744

في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، قامت أمانة العاصمة المقدسة مساء اليوم الجمعة بتنفيذ حملة تعقيم وتطهير، شملت عددًا من شوارع مكة المكرمة.

وتفصيلاً، جاءت تلك الأعمال حرصًا على مواصلة حملات تعقيم وتطهير مرافق وطرقات العاصمة المقدسة كافة ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الأمانة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونفَّذت وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للنظافة، والإدارة العامة للصحة العامة، مساء اليوم حملات مكثفة في غسل وتعقيم وتطهير عدد من المواقع بمكة المكرمة.

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